Важлива інформація для абонентів Київстар: зміни набудуть чинності з 1 травня

Популярний мобільний оператор — Київстар попередив своїх абонентів про те, що вже з 1 травня буде оновлено умови обслуговування. Подробиці можна знайти на офіційному сайті Київстар.

Якщо коротко, оновлення буде зручним для абонентів Київстар старшого віку, які користуються тарифами “Дзвінки для батьків”, які запустили у 2020-2021 роках.

У пакет послуг їм додадуть ще 100 хвилин на інші мережі та для дзвінка за кордон. Мобільний оператор зазначає, що таких клієнтів у їхній компанії всього близько 1%.

Однак, такі громадяни дуже активно користуються дзвінками. Їм буде зручно отримати додаткові хвилини для спілкування близькими людьми. Оскільки раніше за дзвінки на номери інших операторів та за кордон потрібно було платити окремо за межами тарифного плану.

Абоненти, які користуються тарифом Київстар Сім’я 2018 року також отримають оновлену версію пакета послуг. Тепер вони отримуватимуть 6000 Мб, 60 хвилин на дзвінки на номери інших операторів, а також безліміт на Київстар. Додатково нададуть 60 SMS. Коштує все це буде лише 100 гривень на місяць.

Причому мінімум за 7 днів до набрання чинності такими змінами абоненти повинні отримати повідомлення з деталями нових умов та актуальною вартістю пакетів послуг у рамках оновлених тарифів.

Також дізнатися більше інформації можна у додатку Мій Київстар або дзвонити за номером 477*9.

Також варто згадати, що Київстар зараз активно оновлює тарифні плани. Це важливістю мобільного зв’язку за умов війни. Водночас деякі тарифи подорожчають у середньому на третину. Але такі заходи, за словами Київстару, вимушені. На звільнених від окупантів територіях потрібно мало не заново встановлювати базові станції. До того ж через атаки російських окупантів на енергетичну інфраструктуру України виросли витрати на обслуговування базових станцій, оскільки довелося терміново оснащувати станції резервними джерелами живлення.