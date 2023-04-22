Продукты за полцены и до 20 000 гривен в месяц: Ощадбанк приятно удивил украинцев 

Ощадбанк и платежная система VIsa запускает новую цифровую карту для выгодных покупок в сети супермаркетов АТБ. Об этом сообщили на официальном сайте финансового учреждения

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Таким образом украинцы могут рассчитывать на:

постоянную дополнительную скидку в размере 5% на более шести сотен единиц товаров в сети АТБ и лучший ассортимент по сниженным ценам;

сниженные цены на ассортимент из перечня акционных товаров, который обновляют каждые 7-15 дней;

бесплатное снятие налички или перевод (до 20 тысяч гривен на месяц).

Оформить цифровую карту можно бесплатно и очень быстро, достаточно воспользоваться чат-ботом Ощадбанка. То есть посещать отделения дополнительно не нужно.

Мгновенная цифровая карта дает много преимуществ.

Оформить карту можно онлайн за считанные минуты, посещать банк вовсе не нужно. Мобильный Ощад. Можно следить за балансом, переводить средства, оплачивать коммунальные услуги и делать переводы в приложение в своем смартфоне Удобные расчеты. Достаточно добавить банковскую карту в Google Pay или Apple Pay, чтобы оплачивать покупки с помощью смартфона или умных часом. Остаток на счет. Получайте до 5% годовых благодаря услуге “Мобильные сбережения”. Программа лояльности. Ее участники смогут рассчитываться картой и накапливать баллы, которые потом можно поменять на ценные призы в программе ZVISNO или BONUS.

Что касается оформления цифровой карты, то для ее получения достаточно воспользоваться помощником в Telegram Viber Messenger или перейти на официальный сайт Ощадбанка, чтобы решить все свои вопросы онлайн.

На первый взгляд это не так уж и много, но если говорить о скидках в АТБ, то это отличная возможность сэкономить или получить ценные призы лишь за то, что вы делаете покупки именно в этой сети. К тому же сеть АТБ известна одними из самых низких цен среди конкурентов.