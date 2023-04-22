Продукты за полцены и до 20 000 гривен в месяц: Ощадбанк приятно удивил украинцев 

Ощадбанк и платежная система VIsa запускает новую цифровую карту для выгодных покупок в сети супермаркетов АТБ. Об этом сообщили на официальном сайте финансового учреждения
Подробности
Таким образом украинцы могут рассчитывать на:
- постоянную дополнительную скидку в размере 5% на более шести сотен единиц товаров в сети АТБ и лучший ассортимент по сниженным ценам;
- сниженные цены на ассортимент из перечня акционных товаров, который обновляют каждые 7-15 дней;
- бесплатное снятие налички или перевод (до 20 тысяч гривен на месяц).
Оформить цифровую карту можно бесплатно и очень быстро, достаточно воспользоваться чат-ботом Ощадбанка. То есть посещать отделения дополнительно не нужно.
Мгновенная цифровая карта дает много преимуществ.
- Оформить карту можно онлайн за считанные минуты, посещать банк вовсе не нужно.
- Мобильный Ощад. Можно следить за балансом, переводить средства, оплачивать коммунальные услуги и делать переводы в приложение в своем смартфоне
- Удобные расчеты. Достаточно добавить банковскую карту в Google Pay или Apple Pay, чтобы оплачивать покупки с помощью смартфона или умных часом.
- Остаток на счет. Получайте до 5% годовых благодаря услуге “Мобильные сбережения”.
- Программа лояльности. Ее участники смогут рассчитываться картой и накапливать баллы, которые потом можно поменять на ценные призы в программе ZVISNO или BONUS.
Что касается оформления цифровой карты, то для ее получения достаточно воспользоваться помощником в Telegram Viber Messenger или перейти на официальный сайт Ощадбанка, чтобы решить все свои вопросы онлайн.
На первый взгляд это не так уж и много, но если говорить о скидках в АТБ, то это отличная возможность сэкономить или получить ценные призы лишь за то, что вы делаете покупки именно в этой сети. К тому же сеть АТБ известна одними из самых низких цен среди конкурентов.
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