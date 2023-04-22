Продукти за півціни та до 20 000 гривень на місяць: Ощадбанк приємно здивував українців

Ощадбанк та платіжна система VIsa запускає нову цифрову карту для вигідних покупок у мережі супермаркетів АТБ. Про це повідомили на офіційному сайті фінансової установи

Подробиці

Таким чином, українці можуть розраховувати на:

постійну додаткову знижку у розмірі 5% на понад шість сотень одиниць товарів у мережі АТБ та кращий асортимент за зниженими цінами;

знижені ціни на асортимент із переліку акційних товарів, який оновлюють кожні 7-15 днів;

безкоштовне зняття готівки чи переказ (до 20 тисяч гривень на місяць).

Оформити цифрову картку можна безкоштовно та дуже швидко, достатньо скористатися чат-ботом Ощадбанку. Тобто відвідувати відділення додатково не потрібно.

Миттєва цифрова картка дає багато переваг.

Оформити картку можна онлайн за лічені хвилини, відвідувати банк зовсім не потрібно. Мобільний Ощад. Можна стежити за балансом, переказувати кошти, оплачувати комунальні послуги та робити перекази у додаток у своєму смартфоні Зручні розрахунки. Достатньо додати банківську картку в Google Pay або Apple Pay, щоб оплачувати покупки за допомогою смартфона або розумної години. Залишок на рахунок. Отримуйте до 5% річних завдяки послузі “Мобільні заощадження”. Програма лояльності. Її учасники зможуть розраховуватись карткою та накопичувати бали, які потім можна поміняти на цінні призи у програмі ZVISNO чи BONUS.

Щодо оформлення цифрової карти, то для її отримання достатньо скористатися помічником у Telegram Viber Messenger або перейти на офіційний сайт Ощадбанку, щоб розв’язувати свої питання онлайн.

На перший погляд, це не так і багато, але якщо говорити про знижки в АТБ, то це чудова можливість заощадити або отримати цінні призи лише за те, що ви робите покупки саме в цій мережі. До того ж мережа АТБ відома одними із найдоступніших цін на весь асортимент товарів.