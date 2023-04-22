Продукти за півціни та до 20 000 гривень на місяць: Ощадбанк приємно здивував українців

Ощадбанк та платіжна система VIsa запускає нову цифрову карту для вигідних покупок у мережі супермаркетів АТБ. Про це повідомили на офіційному сайті фінансової установи
Подробиці
Таким чином, українці можуть розраховувати на:
- постійну додаткову знижку у розмірі 5% на понад шість сотень одиниць товарів у мережі АТБ та кращий асортимент за зниженими цінами;
- знижені ціни на асортимент із переліку акційних товарів, який оновлюють кожні 7-15 днів;
- безкоштовне зняття готівки чи переказ (до 20 тисяч гривень на місяць).
Оформити цифрову картку можна безкоштовно та дуже швидко, достатньо скористатися чат-ботом Ощадбанку. Тобто відвідувати відділення додатково не потрібно.
Миттєва цифрова картка дає багато переваг.
- Оформити картку можна онлайн за лічені хвилини, відвідувати банк зовсім не потрібно.
- Мобільний Ощад. Можна стежити за балансом, переказувати кошти, оплачувати комунальні послуги та робити перекази у додаток у своєму смартфоні
- Зручні розрахунки. Достатньо додати банківську картку в Google Pay або Apple Pay, щоб оплачувати покупки за допомогою смартфона або розумної години.
- Залишок на рахунок. Отримуйте до 5% річних завдяки послузі “Мобільні заощадження”.
- Програма лояльності. Її учасники зможуть розраховуватись карткою та накопичувати бали, які потім можна поміняти на цінні призи у програмі ZVISNO чи BONUS.
Щодо оформлення цифрової карти, то для її отримання достатньо скористатися помічником у Telegram Viber Messenger або перейти на офіційний сайт Ощадбанку, щоб розв’язувати свої питання онлайн.
На перший погляд, це не так і багато, але якщо говорити про знижки в АТБ, то це чудова можливість заощадити або отримати цінні призи лише за те, що ви робите покупки саме в цій мережі. До того ж мережа АТБ відома одними із найдоступніших цін на весь асортимент товарів.
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