В Украине вводят новые правила для курильщиков: каких изменений ожидать 

В ближайшее время в Украине планируют внедрить новые правила для курильщиков. Купить сигареты теперь станет сложнее. Дело в том, что в стране могут внедрить ограничения по современным табачным изделиям, которые содержат вкусо-ароматические добавки.

Об этом говорится в Проекте Закона №9227 о внесении изменений в Закон Украины “О мерах по предупреждению и уменьшению употребления табачных изделий и их вредному влиянию на здоровье населения”.

В пояснительной записке отмечается, что после того как на рынке Украины появились табачные изделия для нагрева вкусо-ароматических добавок, существенно вырос спрос на подобные товары среди молодежи 18-29 лет. По данным исследования, проведенного в 2022 году, 88% молодежи пробовали подобные изделия, а 9% употребляли такие изделия на протяжении последних 30 дней.

Таким образом под запрет в Украине могут попасть все сигареты со вкусовыми добавками, а капсулами, а также стики для систем нагрева табака с разными вкусами.

Кроме того авторы законопроекта отмечают, что наша страна еще в далеком 2006 году ратифицировала Рамочную конвенцию ВООЗ по борьбе с табаком. Это международный договор, которые возлагает на Стороны Конвенции определенные обязательства юридического характера.

Еще в 2021 году Верховная Рада Украины поддержала закон, которые предусматривает введение запрета реализации сигарет, табака для самокруток и электронных сигарет с характерными запахами и вкусом дыма или электронки, содержащие вкусовые и/или ароматические добавки в любых компонентах.

В случае поддержки новой инициативы в Украине запретят производство, оптовую и розничную торговлю, а также импорт. В то же время допускается производство для экспорта. Речь идет о:

новейшие табачные изделия с характерным запахом или вкусом дыма;

новейшие табачные изделия, которые содержат вкусовые и/или ароматические добавки в любых компонентах (фильтр, бумага, упаковка, а также с любыми техническими характеристиками, позволяющие менять запах или вкус, а также интенсивность дыма).

Авторы законопроекта полагают, что его поддержка поможет сократить количество молодых курильщиков. В то же время это может привести к росту нелегального рынка табачных изделий, а значит, сигареты будут неизвестного качества, а государство не получит налогов.