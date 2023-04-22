В Україні вводять нові правила для курців: яких змін чекати

Найближчим часом в Україні планують запровадити нові правила для курців. Купити цигарки тепер стане складніше. Річ у тім, що в країні можуть запровадити обмеження щодо сучасних тютюнових виробів, які містять смако-ароматичні добавки.

Про це йдеться у Проєкті Закону №9227 про внесення змін до Закону України “Про заходи щодо запобігання та зменшення вживання тютюнових виробів та їх шкідливого впливу на здоров’я населення”.

У пояснювальній записці зазначається, що після того, як на ринку України з’явилися тютюнові вироби для нагріву смако-ароматичних добавок, суттєво зріс попит на подібні товари серед молоді 18-29 років. За даними дослідження, проведеного у 2022 році, 88% молоді пробували подібні вироби, а 9% вживали такі вироби протягом останніх 30 днів.

Таким чином, під заборону в Україні можуть потрапити всі цигарки зі смаковими добавками, а капсулами, а також стики для систем нагрівання тютюну з різними смаками.

Крім того, автори законопроєкту зазначають, що наша країна ще далекого 2006 року ратифікувала Рамкову конвенцію ВООЗ щодо боротьби з тютюном. Це міжнародний договір, який покладає на Сторони Конвенції певні зобов’язання юридичного характеру.

Ще у 2021 році Верховна Рада України підтримала закон, який передбачає запровадження заборони реалізації сигарет, тютюну для самокруток та електронних сигарет з характерними запахами та смаком диму чи електронки, що містять смакові та/або ароматичні добавки у будь-яких компонентах.У разі підтримки нової ініціативи в Україні заборонять виробництво, гуртову та роздрібну торгівлю, а також імпорт. У той самий час допускається виробництво експорту. Мова йде про:

новітні тютюнові вироби з характерним запахом чи смаком диму;

найновіші тютюнові вироби, які містять смакові та/або ароматичні добавки в будь-яких компонентах (фільтр, папір, пакування, а також з будь-якими технічними характеристиками, що дозволяють змінювати запах або смак, а також інтенсивність диму).

Автори законопроєкту вважають, що його підтримка допоможе скоротити кількість молодих курців. Водночас це може призвести до зростання нелегального ринку тютюнових виробів, а отже, сигарети будуть невідомої якості, а держава не отримає податків.