Тарифы на электроэнергию возрастут через 8 дней: названы окончательные цифры

С начала года в Украине продолжаются дебаты о повышении цен на коммунальные услуги. Некоторые тарифы защищены мораторием, например отопление. Пока продолжается военное положение и еще 6 месяцев после его завершения цена газа не может возрасти, по крайней мере, сейчас для этого нет соответствующей законодательной базы. А вот все остальное очень даже может. Вода и электроэнергия уже активно рассматриваются. Причем стоимость электроэнергии для предпринимателей уже выросла. А с 1 мая может вырасти и для простых украинцев. Была информация, что тариф увеличится сразу в три раза и составит почти 6 гривен вместо нынешних 1,44 грн кВт/ч. Но в результате все будет немного иначе.

Тарифы вырастут на несколько копеек

Будет постепенное повышение, возможно, в несколько этапов, так чтобы украинцы могли легко адаптироваться к новым ценам, не ощущая сильного давления. Об этом сообщил председатель Нацкомиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭК) Константин Ущаповский.

Он заявляет, что рассматривают возможность увеличить тариф до 2,40-2,50 грн за кВт, и при этом сохранить льготный тариф для тех семей, которые в течение месяца потребляют менее 250 кВт/ч.

“Это такая ситуация. В ней главное обеспечить действенную программу защиты незащищенных слоев населения“, — сказал Ущаповский

Также он добавил, что цифра 6,2 грн за кВт — это действительно рыночная цена электроэнергии, которая действительно сейчас существует. Именно так стоит электроэнергия, а всю разницу покрывают из государственного бюджета. Однако речи о том, чтобы поднять для населения цену электроэнергии на рыночную, не идет.

Есть еще другой вариант развития событий

Цены могут поднять и для тех, кто не использует 250 кВт в месяц. Однако это будет не существенным повышением на несколько копеек. По предварительным подсчетам среднестатистическая семья потребляет ежемесячно 165 кВт. То есть сумма в их платежке может возрасти с 237 до 380 грн (приблизительно).