Тарифи на електроенергію зростуть через 8 днів: названо остаточні цифри

Від початку року в Україні тривають дебати стосовно підвищення цін на комунальні послуги. Деякі тарифи захищені мораторієм, як от, наприклад опалення. Допоки триває воєнний стан і ще 6 місяців після його завершення ціна газу не може зрости, принаймні зараз для цього немає відповідної законодавчої бази. А от все інше дуже навіть може.

Воду та електроенергію вже активно розглядають. Причому вартість електроенергії, для підприємців вже зросла. А з 1 травня може зрости й для простих українців. Була інформація, що тариф збільшиться відразу втричі й становитиме майже 6 гривень замість теперішніх 1,44 грн кВт-год. Але в результаті все буде трішки інакше.

Тарифи зростуть на кілька копійок

Буде поступове підвищення, можливо у кілька етапів, так щоб українці могли легко адаптуватися до нових цін не відчуваючи сильного тиску. Про це повідомив голова Нацкомісії, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, (НКРЕКУ) Костянтин Ущаповський.

Він заявляє, що наразі розглядають можливість збільшити тариф до 2,40-2,50 грн за кВт, і при цьому зберегти пільговий тариф для тих сімей, які протягом місяця споживають менше ніж 250 кВт/год.

“Це така ситуація. У ній головне забезпечити дієву програму захисту незахищених верств населення”, – сказав Ущаповський

Також він додав, що цифра 6,2 грн за кВт — це насправді ринкова ціна електроенергії, яка дійсно зараз існує. Саме так коштує електроенергія, а всю різницю покривають з державного бюджету. Однак мови про те, щоб підняти для населення ціну електроенергії до ринкової, не йде.

Є ще інший варіант розвитку подій

Ціни можуть підняти й для тих, хто не використовує 250 кВт в місяць. Однак це буде не суттєве підвищення на кілька копійок. За попередніми підрахунками, середньостатистична сім’я споживає щомісячно 165 кВт. Тобто сума в їхній платіжці може зрости з 237 грн до 380 грн (приблизно).