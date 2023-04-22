Стало відомо, чи перейдуть українські школи на 12-річну систему освіти та коли це може трапитися

Ще нещодавно в мережі зустрічалася інформація про те, що в школах планують скоротити кількість предметів, щоб на дітей не було такого великого навантаження. І ось, нова інформація — школи вже у наступному році можуть перейти на 12-річну систему освіти. Це звісно не стало великою несподіванкою чи сюрпризом, адже подібне вже не раз обговорювалося. Щоправда вчитися 12 років діти мали б починати з 2027 року. Та в Міністерстві освіти вважають, що через війну і пандемію цей етап треба пришвидшити.
12-річна система освіти може запрацювати у 2024 році
Про це повідомив голова Державної служби якості освіти України Руслан Гурак.
“Можна розглядати безліч методів і методик компенсації освітніх втрат. Але в нас є реформа НУШ, і ми задекларували в законодавстві, що ми перейдемо на 12-річну профільну систему освіти у 2027 році. Тому особисто я переконаний, що в нас є унікальний шанс перейти на 12-річну систему освіти раніше, вже у 2024 році”, – наголосив Гурак.
З його слів — такий крок допоможе дітям надолужити все те, що вони пропустили за роки пандемії, і війни та краще підготуватися до вступу у вищі навчальні заклади. Навколо цього питання є багато суперечок. Дехто навпаки вважає, що достатньо було б і 10 класів, а 12 це вже надто багато. Інші підтримують таку позицію, й вважають, що зайвим цей клас не буде.
Зміни будуть й для студентів
Підхід до організації освітнього процесу зміниться й у вищих навчальних закладах. Зокрема, відтепер відрахувати з ВУЗу можуть за плагіат. Дипломні, магістерські та курсові вже давно перевіряють на плагіат, принаймні у масштабних університетах та інститутах. Тепер за скопійовану роботу буде не тільки незадовільна оцінка, а й можливе відрахування.
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