На днях случится последняя в апреле, но самая мощная магнитная буря: названа дата

Что только не пришлось на конец апреля: коридор затемнений, Ретроградный Меркурий, а теперь исследователи добавляют, что будет еще и одна сильная вспышка на Солнце. Она спровоцирует магнитную бурю, которая будет квалифицироваться по пятибалльной шкале на 5 баллов. Это означает, что эту бурю будет ощущать как минимум каждый второй житель планеты. Усложнит ситуацию и вышеупомянутые Ретроградный Меркурий и затемнение. Словом, берегите себя настолько, насколько это возможно.

Максимально мощная буря произойдет 22 апреля

Вообще геомагнитные колебания начались еще 20 апреля, но пик этой бури придется на 22 число. На убыль она уйдет в этот же день, но уже в вечернее время суток. Далее, сразу несколько магнитных бурь состоится в мае, некоторые из них будут сильно выбивать из колеи, провоцируя очень плохое физическое и эмоциональное самочувствие.

Как влияет магнитная буря на человека?

К сожалению очень плохо, а особенно на уязвимые категории населения, к которым относятся пожилые люди, беременные, люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями и те, кто имеет хронические недуги.

Следствием сильного геомагнитного колебания может стать:

Бессонница. Раздражительность, агрессия или просто сильная беспричинная злоба на все вокруг. Апатия, сильная усталость, нежелание во что бы то ни стало что-то делать, эмоциональное выгорание и даже депрессия. Головные боли, боли в суставах. Тахикардия, повышение или наоборот сильное понижение артериального давления.

А еще тошнота, потеря аппетита, повышенная тревожность и масса других неприятностей, делающих человека раздавленным и совсем не продуктивным.

Эксперты советуют в такие моменты дать себе возможность отдохнуть, заняться тем, что больше всего доставляет удовольствие, отказаться от алкоголя, избыточного количества кофеина, тяжелой и вредной пищи. Много находитесь на свежем воздухе и не поддавайтесь лишнему стрессу.