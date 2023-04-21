Эксперты назвали три каши, которые очень вредят здоровью: большинство считают их полезными

Разнообразные каши – это любимый гарнир многих. Большинство из них не только вкусны, но и очень полезны. На полках супермаркетов их выбор просто поражает. Но есть среди этого разнообразие и каши, которые эксперты и врачи, в том числе, есть не рекомендуют. По крайней мере, разве что если очень редко. Некоторые из этих продуктов иногда можно добавлять в рацион, а некоторые лучше свести к минимуму.

Названы три не полезные каши

Лидером среди вредных каш считается кукурузная. Все из-за высокого гликемического индекса в составе (до 80%). Это значит, что данная каша увеличивает уровень сахара в крови. Это не только вредно для фигуры, но и для здоровья, в частности. При этом имеет данная каша имеет и определенный плюс: она добавляет энергии, как и что угодно сладкое.

На втором месте по своей вредности манная каша, которую так привыкли давать детям еще с детства. Современные мамы совсем редко готовят деткам манную кашу начитавшись доказательных врачей и правильно делают. В ней совсем нет витаминов (это пустая пища), а еще она имеет большое содержание белка и крахмала в составе, что, конечно же, не полезно.

На третьем месте по вредности – рисовая каша. Правда, вредность риса лишь в том, что во время обработки он теряет все витамины. Речь именно о белом шлифованном рисе. Если хотите получить от риса какую-нибудь пользу, то выбирайте коричневый и необработанный. Плюс рисовой каши в том, что она не имеет глютена, а значит подходит для людей склонных к аллергии.

Какие каши полезны?

Самой полезной кашей единогласно назвали гречку. Варить ее следует на воде. Она имеет большое количество медленных углеводов, а также низкий гликемический индекс. Также довольно полезен кус кус, в нем есть витамины группы Б. Также в рейтинг тех каш, которые стоит иметь на полке входит булгур и овсянка. Правда, для максимальной пользы их нужно уметь правильно сварить.