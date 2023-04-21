Експерти назвали три каші, які дуже шкодять здоров’ю: більшість вважають їх корисними

Різноманітні каші — це улюблений гарнір багатьох. Більшість з них не лише смачні, й дуже корисні. На полицях супермаркетів їх вибір просто вражає. Та є серед цього різноманіття й каші, які експерти й лікарі, в тому числі їсти не рекомендують. Принаймні хіба що якщо дуже рідко. Деякі з цих продуктів можна інколи додавати до раціону, а деякі краще звести до мінімум.

Названо три не корисні каші

Лідером серед шкідливих каш вважається кукурудзяна. Все через високий глікемічний індекс у складі (до 80%). Це означає, що дана каша підвищує рівень цукру в крові. Це не лише шкідливо для фігури, а й для здоров’я зокрема. При цьому, має дана каша й певний плюс: вона додає енергія, як і будь-що солодке.

На другому місці за своєю шкідливістю манна каша, яку так звикли давати дітям ще змалку. Сучасні мами зовсім рідко готують діткам манну кашу начитавшись доказових лікарів і правильно роблять. В ній зовсім немає вітамінів (це пуста їжа), а ще вона має великий вміст білка і крохмалю у складі, що звісно ж не корисно.

На третьому місці за шкідливістю — рисова каша. Щоправда, шкідливість рису лише в тому, що під час обробки він втрачає всі вітаміни. Мова саме про білий шліфований рис. Якщо хочете отримати від рису якусь користь, то вибирайте коричневий і необроблений. Плюс рисової каші в тому, що вона немає глютену, а значить підходить для людей схильних до алергії.

Які каші є корисними?

Найкориснішою кашею одноголосно назвали гречку. Варити її варто на воді. Вона має велику кількість повільних вуглеводів, а ще низький глікемічний індекс. Також доволі корисним є кус кус, в ньому є вітаміни групи Б. Також у рейтинг тих каш, які варто мати на полиці входить булгур і вівсянка. Щоправда для максимальної користі їх потрібно вміти правильно зварити.