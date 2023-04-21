Де в Україні можна купити будинок за 15 тис. грн: плюси і мінуси дешевої нерухомості

В Україні не складно знайти житло навіть із обмеженим бюджетом. Зокрема у Дніпропетровській та Сумській областях продають будинки за ціною 15-17 тис. грн. Щоправда стан нерухомості далеко не ідеальний. Та якщо зробити бодай «косметичний ремонт», ці помешкання будуть цілком придатні для проживання.

Оголошення розмістили на одному із популярних порталів нерухомості. За будинок у селі Воскресенівка Дніпропетровської області власник просить лише 15 тис. грн. Його площа – 80 квадратів. У будинку три кімнати, а поруч є земельна ділянка у 50 соток. Проте власник зазначив, що у вказану вартість ця ділянка не входить.

Опалення в будинку індивідуальне – є власна котельня. Також є центральне водопостачання та електроенергія. А лише в кілометрі від помешкання протікає річка. Щоправда найближче місто знаходиться аж у 20 км.

В оголошенні вказано, що будинок в «житловому стані». Хоча переглянувши додані фото можна зробити висновок, що в помешканні давно ніхто не живе. Тож покупцям потрібно одразу додати до ціни будинку вартість невеликого ремонту.

Схожий будинок продається в селі Івот Сумської області. Він має трохи меншу площу – лише 50 квадратів, а коштує 17 тис. грн. Але у вартість цієї нерухомості входить город на 30 соток.

У будинку дві кімнати. Опалення пічне, а водопостачання взагалі немає. Власник наголосив на великій кількості вікон у помешканні, за рахунок чого він дуже світлий. Проте як фасад, так і самі кімнати потребують ремонту.

Загалом знайти недороге житло в Україні зараз досить легко. Та варто бути готовим до певних незручностей. По-перше, дешева нерухомість переважно розташована далеко від великих міст, у маленьких містечка та селищах. По-друге, там не завжди є навіть основні комунікації, як то водопостачання, каналізація чи електрика. Та й сама будівлі може бути дещо «пошарпана», тож перед поселенням там доведеться зробити ремонт.