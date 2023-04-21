Днями трапиться остання у квітні, але найпотужніша магнітна буря: названо дату

Що тільки не припало на кінець квітня: коридор затемнень, Ретроградний Меркурій, а тепер дослідники додають, що буде ще й один сильний спалах на Сонці. Він спровокує магнітну бурю, яка кваліфікуватиметься за п’ятибальною шкалою на 5 балів. Це означає, що цю бурю відчуватиме як мінімум кожен другий мешканець планети. Ускладнить ситуацію й вищезгадані Ретроградний Меркурій і затемнення. Словом, бережіть себе настільки, наскільки це можливо.

Максимально потужна буря відбудеться 22 квітня

Взагалі, геомагнітні коливання розпочалися ще 20 квітня, але пік цієї бурі припаде на 22 число. На спад вона піде цього ж дня, але вже у вечірній час доби. Далі, одразу кілька магнітних бур відбудеться у травні, деякі з них сильно вибиватимуть з колії, провокуючи дуже погане фізичне та емоційне самопочуття.

Як впливає магнітна буря на людину?

На жаль дуже погано, а особливо на вразливі категорії населення, до яких відносяться люди похилого віку, вагітні, люди з серцево-судинними захворюваннями та ті хто має хронічні недуги. Наслідком сильного геомагнітного коливання може стати:

Безсоння. Дратівливість, агресія або просто сильна безпричинна злість на все довкола. Апатія, сильна втома, небажання будь-що робити, емоційне вигорання і навіть депресія. Головні болі, болі в суглобах. Тахікардія, підвищення або навпаки сильне зниження артеріального тиску.

А ще нудота, втрата апетиту, підвищена тривожність і маса інших неприємностей, які роблять людину розчавленою та зовсім не продуктивною.

Експерти радять в такі моменти дати собі можливість відпочити, зайнятися тим, що найбільше приносить задоволення, відмовитися від алкоголю, надмірної кількості кофеїну та важкої й шкідливої їжі. Багато перебувайте на свіжому повітрі й не піддавайтесь зайвому стресу.