Експерти розповіли, які речі в спальні можуть спровокувати безсоння чи неспокійний сон

Сучасні люди дуже часто стикаються з безсонням і загалом проблемами зі сном. Хтось не можу довго заснути через надмірну збудженість, адже перенервував на роботі. Хтось провів надто багато часу за гаджетами й тепер мозок ніяк не може заспокоїтись. Інші просто отримали великий стрес, чи живуть у стані тривожності через війну. На якість сну впливає багато факторів, а ще деякі предмети, які можна зустріти у багатьох спальнях. Науковці закликають негайно прибрати їх і прослідкувати, чи зміниться після цього ваш сон.

Що у спальні зайве?

Телевізор, блютуз колонка, підсвітка — все це заважає нормально розслабитися і заснути. Звісно, від телевізора відмовлятися не обов’язково, а от комп’ютер поруч зі спальним місцем тримати не варто. Про це розповідає сомнолог та невролог Олена Царько.

«Потрібно прибрати все, що шумить та світиться. Особливо прилади із білим чи блакитним спектром. Для чутливих людей можуть мати значення навіть сині цифри на годиннику. І головне, потрібно прибрати гаджети зі екранами, що світяться: телевізори, комп’ютери і планшети. Ідеальної обстановки немає. Орієнтуйтесь на власний комфорт. Якщо у вас безсоння, має значення кожна дрібниця, тому забирайте все, що заважає. І створюйте умови для засинання. Провітрюйте кімнату, використовуйте маску для сну, дбайте про якісне зволоження приміщення», – розповіла лікарка.

Мають значення й зелені рослини

Доволі велике значення мають й живі вазони, які ви тримаєте у спальні. Є перелік тих, які категорично не можна тримати в кімнаті для сну, а є такі що навпаки, несуть лише користь. Детальні переліки й тих і інших можна знайти на просторах Інтернету. Скажемо лише, що корисними в спальні точно будуть Хлорофітум, Герань, Спатифілум…. Під забороною Олеандр, Кротон чи, наприклад Молочай.