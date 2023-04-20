Май станет грустным месяцем для трех знаков Зодиака: наберитесь сил

Астрологи составили гороскоп на май и он не слишком утешителен для трех знаков Зодиака. Для них последний месяц весны подготовил много испытаний, нелестных новостей и стрессовых ситуаций. Кому следует уберечься? Можно ли как-то подкорректировать судьбу? И вообще, к чему готовиться? Рассказываем.

Лев

Астрологи советуют немного отвлечься от погони за званием лучший работник года и просто стать ближе к коллективу. Вам придется не только много общаться с другими, но и прислушиваться к чужому мнению, что вы очень не любите делать. В мае Львы не будут главными во многих ситуациях и вопросах. Проблем будет множество, и чтобы решить их, придется приходить к непопулярным для вас решениям. К примеру, просить о помощи. Также астрологи советуют пересмотреть некоторые свои амбициозные планы и отложить их в “длинный ящик”. Следующие несколько месяцев вам будет очевидно не до реализации масштабных целей. Будьте внимательны к деталям, чтобы выбрать правильное направление движения.

Дева

Для Дев май также будет сложным. Причем и в физическом и эмоциональном плане. Вы будете чувствовать себя разбитыми, выжатыми, подавленными и так далее. Не будет желания чем-то заниматься, не будет жажды жизни. Вы будто упадете на эмоциональное дно. Астрологи советуют не засиживаться долго в таком состоянии и осторожно себя из него извлекать. Уделите время себе настолько, насколько это возможно.

В конце месяца нужно осторожно планировать покупки, иначе можете очень сильно просесть в финансовом плане. Идеально, если вам удастся уехать в мини поездку. Это вас отлично могло бы перезагрузить.

Водолей

Май для Водолеев станет испытанием во многих областях. У вас будут проблемы с финансами. Стресовать придется и в отношениях, ведь партнер посягает на ваши личные границы делая вашу жизнь не только некомфортной, а моментами и невыносимой. Все это будет выбивать вас из равновесия и потребует большой эмоциональной выдержки.

Астрологи советуют отказаться от необдуманных решений, не делать спонтанных покупок и не пренебрегать помощью друзей и коллег.