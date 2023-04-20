Травень стане сумним місяцем для трьох знаків Зодіаку: наберіться сил

Астрологи склали гороскоп на травень і він є не надто втішним для трьох знаків Зодіаку. Для них останній місяць весни підготував багато випробовувань, невтішних новин та стресових ситуацій. Кому варто поберегтися? Чи можна якось підкорегувати долю? І взагалі, до чого готуватися? Розповідаємо.

Лев

Астрологи радять трішки відволіктися від погоні за званням найкращий працівник року і просто стати ближчим до колективу. Вам доведеться не лише багато спілкуватися з іншими, а й прислухатися до чужої думки, що ви дуже не любите робити. В травні Леви не будуть головними у багатьох ситуаціях та питаннях. Проблем буде безліч, і щоб вирішити їх доведеться приходити до непопулярних для вас рішень. Наприклад, просити про допомогу. Також астрологи радять переглянути деякі свої надто амбітні плани і відкласти їх у “довгий ящик”. Наступні кілька місяців вам буде явно не до реалізації масштабних цілей. Будьте уважними до деталей, щоб вибрати правильний напрямок руху.

Діва

Для Дів травень також буде складним. Причому і в фізичному і в емоційному плані. Ви будете почуватися розбитими, вичавленими, пригніченими і так далі. Не буде бажання чимось займатись, не буде жаги до життя. Ви наче впадете на емоційне дно. Астрологи радять не засиджуватись довго у такому стані і обережно себе з нього витягувати. Приділіть час собі настільки, наскільки це можливо.

В кінці місяця треба обережно планувати покупки інакше можете дуже сильно просісти у фінансовому плані. Ідеально, якщо вам вдасться поїхати у міні поїздку. Це вас чудово могло б перезавантажити.

Водолій

Травень для Водоліїв стане випробовуванням у багатьох сферах. Ви матимете проблеми з фінансами. Стресувати доведеться й у стосунках, адже партнер зазіхатиме на ваші особисті кордони роблячи ваше життя не те що некомфортним, а моментами й нестерпним. Все це вибиватиме вас з рівноваги та вимагатиме великої емоційної витримки.

Астрологи радять відмовитись від необдуманих рішень, не робити спонтанних покупок і не нехтувати допомогою друзів та колег.