Новини

Травень стане сумним місяцем для трьох знаків Зодіаку: наберіться сил

21.04.2023
1 хвилина на прочитання

Астрологи склали гороскоп на травень і він є не надто втішним для трьох знаків Зодіаку. Для них останній місяць весни підготував багато випробовувань, невтішних новин та стресових ситуацій. Кому варто поберегтися? Чи можна якось підкорегувати долю? І взагалі, до чого готуватися? Розповідаємо.

Лев

Астрологи радять трішки відволіктися від погоні за званням найкращий працівник року і просто стати ближчим до колективу. Вам доведеться не лише багато спілкуватися з іншими, а й прислухатися до чужої думки, що ви дуже не любите робити. В травні Леви не будуть головними у багатьох ситуаціях та питаннях. Проблем буде безліч, і щоб вирішити їх доведеться приходити до непопулярних для вас рішень. Наприклад, просити про допомогу. Також астрологи радять переглянути деякі свої надто амбітні плани і відкласти їх у “довгий ящик”. Наступні кілька місяців вам буде явно не до реалізації масштабних цілей. Будьте уважними до деталей, щоб вибрати правильний напрямок руху.

Новини по темі

гороскоп

Діва

Для Дів травень також буде складним. Причому і в фізичному і в емоційному плані. Ви будете почуватися розбитими, вичавленими, пригніченими і так далі. Не буде бажання чимось займатись, не буде жаги до життя. Ви наче впадете на емоційне дно. Астрологи радять не засиджуватись довго у такому стані і обережно себе з нього витягувати. Приділіть час собі настільки, наскільки це можливо.

В кінці місяця треба обережно планувати покупки інакше можете дуже сильно просісти у фінансовому плані. Ідеально, якщо вам вдасться поїхати у міні поїздку. Це вас чудово могло б перезавантажити.

Водолій

Травень для Водоліїв стане випробовуванням у багатьох сферах. Ви матимете проблеми з фінансами. Стресувати доведеться й у стосунках, адже партнер зазіхатиме на ваші особисті кордони роблячи ваше життя не те що некомфортним, а моментами й нестерпним. Все це вибиватиме вас з рівноваги та вимагатиме великої емоційної витримки.

Астрологи радять відмовитись від необдуманих рішень, не робити спонтанних покупок і не нехтувати допомогою друзів та колег.


➡Відкриваємо ЗБІР КОШТІВ на придбання «Тепловізійного монокуляра з далекоміром AGM Fuzion LRF TM25-384» (тепловізор) для снайперів роти вогневої підтримки (92-й батальйон). Допоможемо тим, завдяки кому ми досі живі. Номер карти mono 5375411203876318. Або ж - поповнити Монобанку. Важлива кожна гривня!

Читай наші новини в Google News, Telegram, Facebook та Twitter


21.04.2023
1 хвилина на прочитання
Back to top button