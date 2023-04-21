ООН виплачує українським родинам по 20 тис. грн: як отримати гроші

В Україні днями запрацювала нова програма виплат від ООН. З 18 квітня кожен українець, що постраждав від війни, може отримати по 6,6 тис. грн. Ця сума виплачується рівними частинами протягом 3 місяців. Таким чином родина з трьох чоловік в рамках благодійної програми може отримати майже 20 тис. грн.

Як оформити допомогу від ООН?

Оформити допомогу від ООН не складно. Потрібно лише зателефонувати на «гарячу лінію» у своїй області або заповнити спеціальну форму на сайті Управління Верховного комисара ООН з питань біженців.

Українців попередили, що у формі на отримання виплат не повинно бути питань про дані банківської карти, окрім її номера. Якщо у вас запитують термін дії карти або її CVV-код, це можуть бути шахраї.

Хто може претендувати на виплати?

Допомога від ООН надається досить широкому колу осіб. Отримати виплати можуть:

внутрішньо переміщені особи;

жителі Дніпропетровської, Харківської, Запорізької, Полтавської, Кіровоградської, Сумської, Чернігівської, Черкаської та Одеської областей, що постраждали від війни;

переселенці, які вже повернулися додому.

Також є кілька важливих критеріїв, яким повинні відповідати родини, що претендують на допомогу:

раніше не отримували виплат від ООН;

дохід на кожного члена родини не перевищує 5400 грн.

Найбільші шанси отримати гроші матимуть родини, у яких:

є інвалід або людина з особливими потребами;

є лише один з батьків;

є прийомні діти.

Отримувати виплати від ООН українці будуть на свої банківські карти, номери яких вкажуть при оформленні заявки. А якщо карти немає – гроші можна також отримати у банківському відділення або за допомогою переказів Western Union.

Програма виплат від ООН буде діяти поки в Україні тривають військові дії. Вона має на меті підтримати найбільш незахищені верстви населення, що постраждали від агресії росії, зокрема внутрішньо переміщених осіб.