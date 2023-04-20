Эксперты подсказали в какой валюте лучше хранить даже самые маленькие сбережения

Во время войны у многих людей нет никаких сбережений. Некоторые буквально живут от зарплаты к зарплате, или от пенсии к пенсии. И все же определенный процент населения продолжает работать, зарабатывать деньги и даже понемногу накапливать. Но как лучше хранить деньги в военное время? Какую валюту предпочесть когда все так нестабильно. На эти вопросы ответил ректор Международного института бизнеса Александр Савченко.

Стратегии разные и все зависит от размера сумм

Каждый лучше знает, как ему хранить свои сбережения. Есть люди, которые не отказываются от депозитов даже во время войны. А есть такие, которые предпочитают исключительно наличные деньги. Эксперты говорят, что если у вас есть немного сбережений, то уместно хранить их в гривне. Если денег чуть больше, то часть из них переведите в доллары. Если сумма большая, то следует разделить ее на евро, доллары и гривны. Так вы максимально обезопасите себя от различных рисков.

В то же время, если вам нужно тратить деньги из запасов, опять-таки отслеживайте тенденцию. Если гривна укрепляется — тратьте доллары, если наоборот, то гривны.

«Пока курсы валют очень сильно зависят от политики. Если бы доминировали экономические факторы, можно было бы давать четкие прогнозы. Но когда в экономику вмешивается политика, то очень трудно что-либо прогнозировать», — подытожил эксперт.

Доллар будет расти

В общем, до конца 2023 года доллар должен остановиться на отметке в 40 гривен. Это сейчас он балансирует на грани 38 гривен потому, что спрос у населения немного снизился. Но все может измениться в следующую минуту и в первую очередь на валютный рынок будет влиять ситуация на фронте. Сейчас каких-то слишком значимых новостей с фронта нет, а вот начало контрнаступления с нашей стороны может существенно изменить ситуацию. А вообще, если верить дальновидным прогнозам, то они выглядят так:

2023 год – доллар по 40 гривен. 2024 год – 48 гривен. 2025 год – 51 гривен.

Такие прогнозы Фонда по курсу опубликовал руководитель аналитического отдела Concorde Capital Александр Паращий. Это базовый сценарий Меморандума с МВФ.