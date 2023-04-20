Експерти підказали в якій валюті краще зберігати навіть найменші заощадження

Під час війни дуже багато людей не мають зовсім ніяких заощаджень. Дехто буквально живе від зарплати до зарплати, чи від пенсії до пенсії. Та все ж певний відсоток населення продовжує працювати, заробляти гроші, і навіть потроху накопичувати. Але як краще зберігати кошти у воєнний час? Якій валюті надати перевагу коли все так нестабільно. На ці питання дав відповідь ректор Міжнародного інституту бізнесу Олександр Савченко.

Стратегії різні й все залежить від розміру сум

Кожен краще для себе знає, як йому зберігати свої заощадження. Є люди, які не цураються депозитів навіть під час війни. А є такі, які надають перевагу виключно готівці. Експерти кажуть, що якщо у вас є трішки заощаджень, то доречно зберігати їх в гривні. Якщо грошей трішки більше, то частину з них переведіть у долари. Якщо сума велика, то варто розділити її на євро, долари й гривні. Так ви максимально убезпечите себе від різноманітних ризиків.

Водночас якщо вам потрібно витрачати гроші з запасів, знову ж відстежуйте тенденцію. Якщо гривня зміцнюється — то витрачайте долари, якщо навпаки, то гривні.

«Наразі курси валют дуже сильно залежать від політики. Якби домінували економічні чинники, можна було б давати чіткі прогнози. Але коли в економіку втручається політика, то дуже важко щось прогнозувати», — підсумував експерт.

Долар буде зростати

Загалом, до кінця 2023 року долар мав би зупинитися на позначці у 40 гривень. Це зараз він балансує на межі 38 гривень тому, що попит серед населення трохи знизився. Та все може змінитися наступної хвилини й в першу чергу на валютний ринок впливатиме ситуація на фронті. Зараз якихось надто значущих новин з фронту немає, а от початок контрнаступу з нашої сторони може суттєво змінити ситуацію. А взагалі, якщо вірити далекоглядним прогнозам, то вони виглядають так:

2023 рік — долар по 40 гривень. 2024 рік — 48 гривень. 2025 рік — 51 гривень.

Такі прогнози Фонду за курсом опублікував керівник аналітичного відділу Concorde Capital Олександр Паращій. Це є базовий сценарій Меморандуму з МВФ.