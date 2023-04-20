Експерти розповіли, як вплине контрнаступ на курс валют і чи варто бігти до обмінників

Обмінювати гривні в долари чи навпаки? Це питання, яке мучить всіх тих українців, які зібрали трохи заощаджень, або й зовсім керують великими сумами коштів. Наразі курс валют приємно дивує. Гривня зміцнилася і вже тривалий час зберігається на рівні 38 гривень. Це починає породжувати чергову хвилю попиту на валюту серед населення. Особливої паніки навіюють постійні новини про те, що невдовзі долар стрибне до позначки у 40 гривень. Це, мовляв може статися паралельно з нашим контрнаступом та як наслідок ризикованими змінами на фронті. Експерти розповіли, як краще діяти.

Конвертувати гривні у долари є сенс

Більшість експертів одностайні у своїй думці, що долар не стане дешевшим, а от дорожчим швидше за все так. Тобто обмінювати гривню на долари дійсно резонно, але ризики є завжди.

«Гривневі депозити зараз дають 15-16%, а доларові максимум – 1-2%. Тобто кожна людина одночасно має оцінити для себе ризик девальвації гривні. Якщо вона буде більшою за 12-13%, то треба міняти, а якщо люди вірять, що такої девальвації не буде, обмінювати на долари не потрібно», — каже експерт

Водночас експерти не відкидають того факту, що успіх на фронті може знову кардинально змінити ситуацію. Наразі на курс впливає два фактори: наявність міжнародної допомоги та новини з фронту. З першим наче все в порядку, а от стосовно війни, то тут ніхто нічого точно спрогнозувати не може.

«Якщо Україна проведе успішний наступ і ймовірно буде закінчення війни цього року, то гривня утримає свої позиції десь близько 37 гривень за долар. А якщо будуть якісь невдачі чи помилки в економічній політиці, популістські рішення, то гривня може продовжити девальвацію», – пояснив експерт.

Якщо зібрати всі думки до купи, то найкращим рішенням буде зберігати свої заощадження у різних валютах. Якщо грошей мало, зберігайте їх лише у гривні, а якщо трохи більше, то розділіть між доларами та євро, чи доларами та гривнями. Так ви зможете максимально мінімізувати ризики.