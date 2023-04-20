Эксперты рассказали, как повлияет контрнаступление на курс валют и стоит ли бежать к обменникам

Обменивать гривны в доллары или наоборот? Это вопрос, который мучает всех украинцев, которые собрали немного сбережений, или и вовсе управляют большими суммами средств. Пока курс валют приятно удивляет. Гривна укрепилась и уже долгое время сохраняется на уровне 38 гривен. Это начинает рождать очередную волну спроса на валюту среди населения. Особую панику внушают постоянные новости о том, что вскоре доллар прыгнет до 40 гривен. Это может произойти параллельно с нашим контрнаступлением и как следствие рискованными изменениями на фронте. Эксперты рассказали, как лучше поступать.

Конвертировать гривны в доллары есть смысл

Большинство экспертов единодушны в своем мнении, что доллар не станет дешевле, а вот дороже скорее всего да. То есть обменивать гривну на доллары действительно резонно, но риски есть всегда.

«Гривневые депозиты сейчас дают 15-16%, а долларовые максимум – 1-2%. То есть, каждый человек одновременно должен оценить для себя риск девальвации гривны. Если она будет больше 12-13%, то нужно менять, а если люди верят, что такой девальвации не будет, обменивать на доллары не нужно», — говорит эксперт

В то же время эксперты не исключают того факта, что успех на фронте может снова кардинально изменить ситуацию. В настоящее время на курс влияют два фактора: наличие международной помощи и новости с фронта. С первым пока что все в порядке, а вот в отношении войны, здесь никто ничего точно спрогнозировать не может.

«Если Украина проведет успешное наступление и, вероятно, будет окончание войны в этом году, то гривна удержит свои позиции где-то около 37 гривен за доллар. А если будут какие-нибудь неудачи или ошибки в экономической политике, популистские решения, то гривна может продолжить девальвацию», — пояснил эксперт.

Если собрать все мнения в кучу, то лучшим решением будет сохранять свои сбережения в разных валютах. Если денег мало, храните их только в гривне, а если немного больше, то разделите между долларами и евро или долларами и гривнами. Так вы можете максимально минимизировать риски.