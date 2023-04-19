Курс долара несподівано зміниться вже до кінця року: оновлений прогноз від банкірів

Українські банкіри в черговий раз оновили прогноз відносно курсу валют до кінця 2023 року. Згідно з останньою інформацією рівень інфляції та курс долара виростуть, однак не так серйозного, як цього багато хто очікував.

Що буде з курсом долара до кінця року

За останніми даними Національного банку України, спеціалісти прогнозують, що курс американської валюти на найближчий рік зберігатиметься на рівні 41,38 гривні за долар. На початку року банкіри прогнозували, що середній курс долара буде на рівні 42,70 гривні за одиницю. Фінансові аналітики в березні прогнозували курс на рівні 41,29 гривні за долар, для порівняння на початок року прогнозувався курс на рівні 41,11 гривні за долар.

Наразі Національний банк продовжує стримувати курс долара на рівні 36,6 гривні за одиницю. Водночас за прогнозами вже цього літа курс долара можуть відпустити чи частково послабити обмеження. Нагадаємо, що фіксація курсу долара — це вимушена міра через повномасштабне вторгнення російських окупантів.

Прогноз по інфляції

Також банкіри значно покращили прогнози росту рівня інфляції споживчих цін до кінця року. Наразі цей показник складає 17,4% замість 22,9% які прогнозували ще в січні цього року. Щодо рівня інфляції, то аналітики очікують — 16,8%, в той час, як в січні очікувалось 18,1%.

Загалом ситуація не така вже й критична, оскільки в очікуванні повномасштабного вторгнення росіян неодноразово звучали прогнози, що курс долара зросте до 50 гривень за долар або взагалі до 100 гривень за долар. На щастя цього не сталося, неймовірний спротив українців та зусилля наших Збройних сил довели всьому світу, що ми незламна нація.

Водночас курс долара зараз сильно залежить від ситуації на фронті. Наші захисники вже скоро витіснять ворога з нашої землі, тож економічна ситуація в нашій країні покращиться.