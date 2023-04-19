Найдовший день в історії України: що відомо про майбутній контрнаступ ЗСУ

Контрнаступальна операція Збройних сил України буде успішною, якщо нашим захисникам вдасться “паралізувати” російське військове керівництво та викликати паніку серед рядових окупантів.

Старший науковий співробітник Міжнародного інституту стратегічних досліджень з кіберпотужності та майбутніх конфліктів Франц-Стефан Гаді зробив прогноз стосовно українського контрнаступу. Він стверджує, що перша доба прориву українських військових буде вирішальною. Гаді додає, що той день буде найдовшим в Україні.

Згідно з його прогнозом на Foreign Policy зараз більшість дебатів ведуться навколо того, де та коли ЗСУ завдадуть удару, наскільки великою буде наступальна сила та як на це вплинуть нові постачання західної зброї.

Загалом, про сценарій контрнаступу відомо лише вищому командуванню України. Лише їм відомо, чи має Київ перевагу над ворогом в тому числі в вогневій потужності, боєприпасах, чисельності військ та логістиці на полі бою.

Гаді вважає, що контрнаступ буде успішним лише в тому разі, які нашим військовим вдасться паралізувати російське військове керівництво та викликати паніку серед російських військових. В такому разі ЗСУ зможуть уникнути критичного виснаження в перші години наступу.

Найбільший успіх ЗСУ буде в разі, якщо російські окупанти почнуть тікати самостійно. Також вирішальну роль зіграє й тактична несподіванка, бойовий дух та лідерство на полі бою. Завдання українців — шокувати російське військове керівництво, це викличе тимчасовий збій та допоможе виграти час для завдання вирішального удару.

При такому сценарії, українські бронетанкові колони зможуть прорвати оборону російських окупантів, швидко просунутися в тил та зруйнувати вузли управління і контролю. Це підсилить загальний шок російських окупантів.

Саме такий сценарій було реалізовано під час блискавичної операції ЗСУ в вересні 2022 року в Харківській області.

Загалом поки невідомо коли розпочнеться контрнаступ. Є припущення, що все розпочнеться 30 квітня, але в цей час погода не сприятиме проведенню операції. Тож найімовірніше, що контрнаступ розпочнеться вже в травні або влітку.