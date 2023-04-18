Знаки Зодиака, которым крупно повезет весной 2023 года: мнение Павла Глобы

Известный астролог Павел Глоба составил прогноз на весну этого года. Эксперт уверен, что в начале весны невероятное везение ждет представителей 3 знаков Зодиака.
События будут складываться самым удачным для них образом. Они смогут достойно выйти их самых сложных ситуаций.
Раки, вы будете находиться в центре внимания. У вас будет много поклонников и единомышленников. Вы можете рассчитывать на успех в личной жизни. Обаяние поможет вам в переговорах и творчестве.
Верьте только в себя.
Девы, для вас будут открыты новые перспективы. Только вы в силах решить, что делать дальше. Но вы должны помнить, что для вас нет ничего невозможного. Беритесь за реализацию самых интересных идей и не откладывайте ничего на потом.
Весы, в этот период вам предстоит неоднократно делать выбор. Вам будет везти практически во всем. Но настоящий успех к вам придет, если ваши усилия будут направленны на конкретное дело.
Можете смело строить головокружительную карьеру. Не забывайте доверять подсказкам интуиции.
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