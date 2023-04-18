Большая часть продающегося в Украине масла — фальсификат: как отличить?

В Украине действуют определенные стандарты, которых должны соблюдать производители продукции, но, к сожалению, в каждой отрасли есть недобросовестные предприниматели, что игнорируют закон. В частности, как показали проверки Государственной потребительской службы, в Украине продается от 20% до 80% фальсифицированного масла. Причем встречается оно как на рынках, так и в супермаркетах и мелких магазинах. Это происходит из-за несовершенства или совсем отсутствия проверок от уполномоченных органов.

Как отличить хорошее масло от фальсификата?

Качественную и действительно точную проверку провести дома практически невозможно. Это можно сделать в специальных лабораториях. Но существует несколько советов, которые помогут идентифицировать действительно плохой продукт.

Обращайте внимание на стоимость. Если 200 грамм масла стоят меньше 50 гривен, то это подделка. Конечно, если на упаковке сразу не указано, что это не масло, а сливочный продукт или что-то в этом роде. Молочный жир в меру затвердевает. Плох продукт тот, который слишком мягкий даже в холодильнике. Или его невозможно разрезать ножом, настолько сильно он застыл. Производитель. Старайтесь отдавать предпочтение крупным и известным производителям. Они чаще подвергаются проверкам, чем малоизвестные фирмы и ценят своей репутацией из-за масштабов производства.

Чаще масло фальсифицируют с помощью растительного жира, который добавляют в продукт. Это делается для того, чтобы масло сохраняло свою форму вне холодильника и не растекалось.

“Молочный жир полезен, во всех аспектах он нужен, но стоит дорого, дороже, чем растительный. А вот растительный жир, в частности, самый дешевый сейчас – пальмовый, его, как правило, и добавляют в продукт. Здесь есть две стороны. С одной – обман покупателей, поскольку продукт должен стоить дешевле, а с другой – продукт становится некачественным”, — отметил профессор кафедры технологии мясных, рыбных и морепродуктов НУБиП Александр Савченко.