Большая часть продающегося в Украине масла — фальсификат: как отличить?

В Украине действуют определенные стандарты, которых должны соблюдать производители продукции, но, к сожалению, в каждой отрасли есть недобросовестные предприниматели, что игнорируют закон. В частности, как показали проверки Государственной потребительской службы, в Украине продается от 20% до 80% фальсифицированного масла. Причем встречается оно как на рынках, так и в супермаркетах и мелких магазинах. Это происходит из-за несовершенства или совсем отсутствия проверок от уполномоченных органов.
Как отличить хорошее масло от фальсификата?
Качественную и действительно точную проверку провести дома практически невозможно. Это можно сделать в специальных лабораториях. Но существует несколько советов, которые помогут идентифицировать действительно плохой продукт.
- Обращайте внимание на стоимость. Если 200 грамм масла стоят меньше 50 гривен, то это подделка. Конечно, если на упаковке сразу не указано, что это не масло, а сливочный продукт или что-то в этом роде.
- Молочный жир в меру затвердевает. Плох продукт тот, который слишком мягкий даже в холодильнике. Или его невозможно разрезать ножом, настолько сильно он застыл.
- Производитель. Старайтесь отдавать предпочтение крупным и известным производителям. Они чаще подвергаются проверкам, чем малоизвестные фирмы и ценят своей репутацией из-за масштабов производства.
Чаще масло фальсифицируют с помощью растительного жира, который добавляют в продукт. Это делается для того, чтобы масло сохраняло свою форму вне холодильника и не растекалось.
“Молочный жир полезен, во всех аспектах он нужен, но стоит дорого, дороже, чем растительный. А вот растительный жир, в частности, самый дешевый сейчас – пальмовый, его, как правило, и добавляют в продукт. Здесь есть две стороны. С одной – обман покупателей, поскольку продукт должен стоить дешевле, а с другой – продукт становится некачественным”, — отметил профессор кафедры технологии мясных, рыбных и морепродуктов НУБиП Александр Савченко.
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