Більша частина масла, яке продається в Україні — фальсифікат: як відрізнити?

В Україні діють певні стандарти, яких повинні дотримуватись виробники продукції, але на жаль у кожній галузі є недобросовісні підприємці, які ігнорують закон. Зокрема, як продемонстрували перевірки Державної споживчої служби, в Україні продається від 20% до 80% фальсифікованого масла. При чому трапляється воно як на ринках, так і в супермаркетах і дрібних магазинах. Це відбувається через недосконалість або й зовсім відсутність перевірок від уповноважених органів.

Як відрізнити хороше масло від фальсифікату?

Якісну і дійсно точну перевірку провести вдома практично неможливо. Це реально зробити у спеціальних лабораторіях. Але є кілька порад, які допоможуть ідентифікувати дійсно поганий продукт.

Звертайте увагу на ціну. Якщо 200 грамів масла коштують менше 50 гривень, то це підробка. Звісно ж якщо на упаковці відразу не вказано, що це не масло, а вершковий продукт чи щось у цьому роді. Молочний жир в міру твердне. Поганий продукт той, який надто м’який навіть у холодильнику. Або той що неможливо розрізати ножем, настільки сильно він застиг. Виробник. Намагайтесь надавати перевагу великим і відомим виробникам. Вони частіше піддаються перевіркам ніж маловідомі фірми і дорожать своєю репутацією через масштаби виробництва.

Найчастіше масло фальсифікують за допомогою рослинного жиру, який додають у продукт. Це робиться для того, щоб масло зберігало свою форму поза холодильником і не розтікалося.

“Молочний жир корисний, у всіх аспектах він потрібен, але він коштує дорого, дорожче, ніж рослинний. А ось рослинний жир, зокрема, найдешевший зараз – пальмовий, його, як правило, і додають у продукт. Тут є дві сторони. З одного – обман покупців, оскільки продукт має коштувати дешевше, а з іншого – продукт стає неякісним”, – зазначив професор кафедри технології м’ясних, рибних та морепродуктів НУБіП Олександр Савченко.