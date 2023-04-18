20 квітня відбудеться сонячне затемнення, яке принесе фатальні зміни: прогноз від Павла Глоби

20 квітня 2023 року о 07:16 за київським часом відбудеться молодик у Овні. В цей самий час розпочнеться й сонячне затемнення, яке відкриє цілий коридор затемнень. Астрологи вже кажуть, що це буде енергетично потужний період, який принесе багато фатальних змін. Першим свою думку стосовно цього висловив астролог Павло Глоба, до якого звикли прислухатися через його авторитетність та хорошу репутацію.

Глоба розповів, що принесе це затемнення для України і світу

Насамперед варто зазначити, що побачити затемнення зможуть мешканці Далекого Сходу: Індія, Китай, Японія, а також Австралія. Європа та Америка цього затемнення не побачить, але беззаперечно відчує його вплив.

Глоба зазначив, що Місячні вузли — це передвісники фатальних подій. Скупчення планет в Овні свідчить про посилену мілітаризацію. Також це свідчить про перехід від затяжної війни до так званої “священної”.

«Найголовніше зараз — це максимально утримуватися від шовіністичної риторики, оскільки активна експлуатація ідей переваги якоїсь нації в період затемнення, що трапився в річницю народження Гітлера, цілком може призвести до появи на історичній арені нового «фюрера». Цілком імовірно, що навіть не одного», – також додав астролог.

З його слів можна зробити висновки, що будуть якісь зміни в ході російсько-української війни, а можливо й інших конфліктів, які відбуваються у світі, наприклад за участі Китаю.

Астрологи розповіли, що можна і не можна робити під час сонячного затемнення

Експерти кажуть, що сонячне затемнення — це період духовного росту та розвитку. Це ідеальний час для того, щоб приділити час собі, відвідати місце спокою, наприклад церкву, або зайнятися медитацією. Водночас під час затемнення не варто робити ризикованих дій та приймати важливі рішення. Швидше за все вони не матимуть успіху.