В ПФУ сообщили, что некоторые украинцы получат по 730 гривен к пенсии

В Украине действует ряд льгот для различных категорий населения, наиболее уязвимых, и требующих материальной поддержки. Например, лица с инвалидностью, с тяжелыми болезнями, нуждающимися в постоянном медикаментозном лечении. В льготные категории включены и женщины, воспитавшие пятерых и более детей находясь с каждым в декретном отпуске до шести лет. Одна из таких женщин и обратилась в Пенсионный Фонд с вопросом о своих правах.

«Имею инвалидность, получаю пенсию, воспитываю пятерых детей. Во сколько лет имею право выйти на пенсию? – поинтересовалась женщина, что еще не достигла пенсионного возраста, который сейчас в Украине стандартно составляет 60 лет.

Подобные женщины могут выходить на пенсию в 50 лет

В ПФУ заявили, что женщины, которые воспитывали такое количество детей, имеют право выходить на пенсию преждевременно, а именно в возрасте 50 лет, но для этого нужно иметь не менее 15 лет страхового стажа. Кроме этого, женщины, которые воспитали пятерых и более детей, имеют статус “Лицо с особыми заслугами перед Родиной”. Это означает, что у них есть возможность оформить до пенсии дополнительных 730 гривен, то есть 35% от прожиточного минимума. Эти деньги ежемесячно будут поступать вместе с основной пенсией.

Доплату получит еще одна категория пенсионеров

В апреле власти пообещали провести перерасчет для трудоустроенных пенсионеров. То есть тех, которым уже по 60 лет, но они продолжают официально нарабатывать дополнительный стаж. Правда, прибавка придет людям аж в июне, но сразу через два месяца: апрель и май. Все потому, что только в конце мая в Пенсионный Фонд поступят данные, на основе которых можно будет рассчитать размеры доплат. У каждого они будут разными. Все зависит от размера зарплаты и суммы страховых взносов, которые лицо вносило и продолжает вносить в течение трудового периода.