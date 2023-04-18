У ПФУ повідомили, що дехто з українців отримає по 730 гривень до пенсії

В Україні діє ряд пільг для різноманітних категорій, що є найбільш вразливими, та потребують матеріальної підтримки. Наприклад, особи з інвалідністю, з тяжкими хворобами, які потребують постійного медикаментозного лікування. До пільгових категорій включено й жінок, які виховали п’ятьох і більше дітей перебуваючи з кожним у декретній відпустці до шести років. Саме одна з таких жінок й звернулась у Пенсійний Фонд із запитанням про свої права.
«Маю інвалідність, отримую пенсію, виховую п’ятьох дітей. У скільки років маю право вийти на пенсію? – поцікавилася жінка, яка ще не досягла пенсійного віку, який наразі в Україні стандартно становить 60 років.
Подібні жінки можуть виходити на пенсію у 50 років
У ПФУ заявили, що жінки, які виховували таку кількість дітей мають право виходити на пенсію передчасно, а саме у віці 50 років, але для цього потрібно мати не менше 15 років страхового стажу. Крім цього, жінки які виховали п’ятьох і більше дітей мають статус “Особа з особливими заслугами перед Батьківщиною”. Це означає, що вони мають можливість оформити до пенсії додаткових 730 гривень, тобто 35% від прожиткового мінімуму. Ці гроші щомісяця будуть надходити разом з основною пенсією.
Доплату отримає ще одна категорія пенсіонерів
У квітні влада пообіцяла провести перерахунок для працевлаштованих пенсіонерів. Тобто тих, яким вже є по 60 років, але вони продовжують офіційно напрацьовувати додатковий стаж. Щоправда, надбавка прийде людям аж у червні, але відразу за два місяці: квітень і травень. Все через те, що лише наприкінці травня у Пенсійний Фонд поступлять дані на основі яких можна буде розрахувати розміри доплат. У кожного вони будуть різними. Все залежить від розміру зарплати та суми страхових внесків, які особа вносила та продовжує вносити впродовж трудового періоду.
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