Приват, Ощад і Моно розпочали масове блокування карток: що може стати причиною?

Бажання України вступити в ЄС спровокувало посилення фінансового моніторингу, який мав би першим ділом вивести значну кількість доходів з тіні. Якщо раніше, під фінмоніторинг потрапляли суми від 50 000 гривень, то зараз це лише 5000 грн. Подібний переказ може викликати підозру в банку і той у свою чергу може запросити документи про походження цих коштів.

Крім цього є й ряд інших ситуацій коли банки блокують картки клієнтів. Наразі цим активно займаються ПриватБанк, Монобанк і Ощадбанк. І ось, що може стати причиною блокування.

Причин доволі багато

Серед найпоширеніших наступні:

Підозра в шахрайстві. Підозра в спонсоруванні тероризму. Фінансовий моніторинг (власне те про що йшлося вище)

Банки можуть заблокувати картку за безліч різноманітних маніпуляцій, наприклад, невірне введення пароля протягом трьох разів. Також картку можуть заблокувати, якщо:

Ви ніколи не робили онлайн-покупок, і раптом почали часто щось оплачувати в Інтернеті причому протягом одного дня. Велике списання коштів у іншому регіоні, якщо переважно ви територіально знаходилися в одному й тому ж місці. Переказ великих сум в нічний час. Грошові операції проведені в таких країнах, як Індія, Індонезія, Латинська Америка, тощо

Це регіони внесені до зони ризику.

Що треба знати про фінансовий моніторинг

Що стосується фінансового моніторингу, то тут під підозрою будь-яка нетипова активність на картці фізичної особи, яка немає при цьому офіційного доходу. Це часті перекази коштів між різними рахунками (понад 30 на добу). Це перекази на суму 5 000, 30 000, 50 000 гривень і так далі. Під підозру потрапляють навіть перекази від родичів, якщо сума велика, адже це може бути не задекларований подарунок чи спадщина.

Також, підозру можуть викликати навіть такі маніпуляції, як збір грошей з батьків на подарунок вчителям, адже це передбачає одночасне надходження однакових сум від різних людей протягом короткого періоду часу.