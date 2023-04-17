В Еврокомиссии сказали, когда Украина вступит в ЕС: осталось решить три вопроса

Сейчас Украина уверенно идет к тому, чтобы стать членом Евросоюза. Эта цель для украинцев остается актуальной и очень желательно уже много лет. 23 июня 2022 года на саммите лидеров стран ЕС Украина получила статус кандидата на членство в ЕС. Это действительно большое достижение, однако до полноценного членства еще нужно изрядно поработать. Чтобы вступить в ЕС, нужно изменить многие системы и законы. Отказаться от многих схем, которые стали привычными для украинцев. В некоторых ситуациях даже выйти из зоны комфорта. Наиболее болезненным вопросом остается наша налоговая система, а точнее большое количество теневого бизнеса.

Нужно коренным образом изменять систему налогообложения

В первую очередь, от чего должны отказаться украинцы, это от зарплаты в конвертах, а также изменить некоторые виды налогов и вывести бизнес из тени, в том числе фрилансеров и самозанятых лиц. Даже женщина, которая печет дома торты на заказ и делает это не регулярно, должна платить налог со своего дохода.

Вот что еще не реализовано согласно документу:

Необходимо улучшить электронный режим перемещения товаров. Пока нет правила по налогу на выход из юрисдикции. Не введено общее правило, препятствующее злоупотреблению.

В то же время ставка НДС соответствует нормам ЕС (речь о ставке 20%).

В настоящее время ключевой проблемой является множество схем, позволяющих украинцам уклоняться от налогообложения. В ЕС оценили нашу подготовку в плане системы налогообложения на единицу, то есть начальный уровень. Идентична ситуация в сфере социальной политики тоже единица. Кроме этого нужно поработать над гендерным равенством, ведь руководящие должности в большинстве своем возглавляют мужчины.

Подытоживая

Есть три пункта, которые мешают Украине вступить в ЕС:

Несовершенная система налогообложения; Большое количество неофициально занятых лиц. Гендерное неравенство.

Также существует проблема со свободным перемещением работников. В будущем каждый предприниматель Украины должен создать такие условия, чтобы запросто при необходимости трудоустроить иностранца.