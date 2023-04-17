В Єврокомісії сказали коли Україна вступить в ЄС: залишилось вирішити три питання

Наразі Україна впевнено крокує до того, щоб стати членом Євросоюзу. Ця мета для українців залишається актуальною і дуже бажаною вже багато років. 23 червня 2022 року під час саміту лідерів країн ЄС Україна отримала статус кандидатів на членство у ЄС. Це дійсно велике досягнення, однак до повноцінного членства ще треба добряче попрацювати. Щоб вступити в ЄС, потрібно змінити чимало систем і законів. Відмовитись від багатьох схем, які стали такими звичними для українців. В деяких ситуаціях навіть вийти з зони комфорту. Найбільш болючим питанням наразі залишається наша податкова система, а точніше велика кількість тіньового бізнесу.

Потрібно докорінно змінювати систему оподаткування

Найперше від чого мають відмовитись українці, це від зарплати в конвертах, а також змінити деякі види податків і вивести бізнес з тіні, в тому числі фрілансерів та самозайнятих осіб. Навіть жінка, яка пече вдома торти на замовлення і робить це не регулярно, має сплачувати зі свого доходу податок.

Ось, що ще не реалізовано згідно з документом:

Потрібно покращити електронний режим переміщення товарів. Наразі немає правила по податку на вихід з юрисдикції. Не введено загальне правило, яке б перешкоджало зловживанню.

Натомість ставка ПДВ відповідає нормам ЄС (мова про ставку 20%).

Наразі ключовою проблемою є безліч схем, які дозволяють українцям ухилятися від оподаткування. В ЄС оцінили нашу підготовку у плані системи оподаткування на одиницю, тобто початковий рівень. Ідентична ситуація у сфері соціальної політики — теж одиниця. Крім цього потрібно попрацювати над гендерною рівністю, адже керуючі посади у своїй більшості очолюють чоловіки.

Підсумовуючи

Є три пункти, котрі мішають Україні вступити в ЄС:

Недосконала система оподаткування; Велика кількість неофіційно зайнятих осіб. Гендерна нерівність.

Також є проблема з вільним переміщенням працівників. У майбутньому кожен підприємець України має зробити такі умови, щоб запросто при потребі працевлаштувати іноземця.