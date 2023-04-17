Кабінет Міністрів запровадив важливі зміни: стосується кожного українця

Невдовзі в Україні має запрацювати єдиний номер екстреної допомоги. Таке рішення прийняв Кабінет Міністрів України, і доручив реалізувати Міністерству внутрішніх справ. Новий номер мав би складатися з комбінації цифр: 112. Зазначається, що за ним українці зможуть викликати і поліцію, і швидку допомогу, рятувальників чи службу газу. Про такі інновації повідомив представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук.

«Внесено зміни до постанов КМУ від 28.10.2015 р. N 878 «Про затвердження Положення про Міністерство внутрішніх справ України» та від 14.11.2018 р. N 1024 «Про затвердження Положення про єдину інформаційну систему Міністерства внутрішніх справ та переліку її пріоритетних інформаційних ресурсів з метою приведення їх відповідно до законів України «Про систему екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером 112» та «Про державну реєстрацію геномної інформації людини», — написав Мельничук у своєму телеграм каналі.

МВС має виконати наступні завдання

Наразі перед Міністерством внутрішніх справ поставлено наступні завдання:

Запровадити та забезпечити безперервне функціонування єдиної системи екстреної допомоги для населення, за номером 112. Керувати цією системою в щоденному та цілодобовому режимі. Займатися обробкою геномної інформації людини. Забезпечувати якісне та безперебійне функціонування електронного реєстру геномної інформації людини.

Наразі система єдиної екстреної допомоги 112 і електронний реєстр геномної інформації людини мають виступати, як підсистеми єдиної системи МВС.

“Державна реєстрація геномної інформації полягає у внесенні до Електронного реєстру відомостей про генетичні ознаки людини та визначених цим Законом знеособлених персональних даних про особу. Відомості, що містяться в Електронному реєстрі, є інформацією з обмеженим доступом та не підлягають оприлюдненню”, йдеться у законі України “Про державну реєстрацію геномної інформації людини”

Ця інформація потрібна для ідентифікації осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, для пошуку зниклих тощо.