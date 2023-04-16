Киевстар запустил самый дешевый тариф с безлимитным интернетом: детали

На днях мобильный оператор «Киевстар» представил своим клиентам новый недорогой тариф с безлимитным интернетом. Речь идет о тарифе “Домашний базовый” в линейке услуги “Домашний Интернет”. Услуга доступна для подключения с 11 апреля.

Как утверждает оператор, скорость в рамках тарифного плана “Домашний базовый” будет на уровне до 100 Мбит/с, и это всего за 100 гривен в месяце.

За первый месяц пользования плата за “Домашний интернет” будет взиматься только за дни, которые остались до конца месяца. То есть, если вы подключите услугу сегодня, 16 апреля, то заплатите около 50 гривен за половину месяца. Начиная со следующего месяца, то есть с мая, плата будет сниматься 1 числа каждого.

Чтобы активировать новый тариф на вашем счете, должно быть не менее ста гривен. Это стартовый тариф. Из этой суммы вычитают ежемесячную плату. Как уже отмечалось выше, в первый месяц пользования будут снять средства за то количество дней, которые остались до конца месяца. В дальнейшем средства будут списываться в первое число каждого месяца. Обратите внимание, что если по состоянию на первое число на счету будет меньше ста гривен, то услуга автоматически будет отключена. Чтобы продлить пользоваться интернетом, нужно будет пополнить счет на сумму, что общая сумма средств на счете составила сто гривен.

Узнать все детали тарифного плана и условия подключения можно в мобильном приложении Мой Киевстар.

Напомним, недавно абоненты Киевстар жаловались., что оператор преднамеренно замедляет скорость мобильного интернета после того, как использовано около 20 Гб в пределах месячного пакета услуг. На все жалобы абонентов, в компании ответили, что такие действия вынуждены, чтобы снизить нагрузку на станции. Ведь если все абоненты одновременно начнут пользоваться полным безлимитом, стабильность связи существенно ухудшится.