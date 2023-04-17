Київстар запустив найдешевший тариф з безлімітним інтернетом: деталі

Днями мобільний оператор Київстар представив своїм клієнтам новий недорогий тариф з безлімітним інтернетом. Мова йде про тариф “Домашній базовий” в лінійці послуги “Домашній інтернет”. Послуга доступна для підключення ще з 11 квітня.

Як стверджує оператор швидкість в рамках тарифного плану “Домашній базовий” буде на рівні до 100 Мбіт/с, і це лише за 100 гривень на місяці.

За перший місяць користування плата за “Домашній інтернет” буде стягуватися за лише за дні, які залишилися до кінця місяці.. Тобто, якщо ви підключите послугу сьогодні, 16 квітня, то заплатите близько 50 гривень за половину місяця. Починаючи з наступного місяця, тобто з травня, плата зніматиметься 1-го числа кожного.

Щоб активувати новий тариф на вашому рахунку повинно бути не менше ста гривень. Це стартовий тариф. З цієї суми вирахують щомісячну плату. Як зазначалося вище, в перший місяць користування будуть зняти кошти за ту кількість днів, що залишилися до кінця місяця. Надалі кошти списуватимуться першого числа кожного місяця. Зверніть увагу, що якщо станом на перше число на рахунку буде менш як сто гривень, то послугу автоматично буде відключено. Щоб продовжити користуватися інтернетом, потрібно буде поповнити рахунок на суму, що загальна сума коштів на рахунку склала сто гривень.

Дізнатися всі деталі тарифного плану та умови підключення можна в мобільному застосунку Мій Київстар.

Нагадаємо, недавно абоненти Київстар скаржилися. що оператор умисно сповільнює швидкість мобільного інтернету після того, як використано близько 20 Гб в межах місячного пакету послуг. На всі скарги абонентів, у компанії відповіли, що такі дії є вимушеними, щоб знизити навантаження на станції. Адже якщо всі абоненти одночасно почнуть користуватися повним безлімітом, то стабільність зв’язку суттєво погіршиться.