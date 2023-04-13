Українців звільнили від сплати податку за нерухомість та землю: деталі законопроєкту

Українці сплачують податок за “зайві” квадратні метри. Також є податок на землю, навколо якого постійно дуже багато суперечок та скандалів. Стосовно земельного податку, то його платниками є власники землі, паю, ті хто користується цією землею, також це можуть бути орендарі, якщо подібне прописано договором. Однак, станом на сьогодні Верховна Рада звільнила левову частку українців від сплати обидвох видів податку. Мова про всіх українців, чиє майно постраждало внаслідок бойових дій, або перебуває на тимчасово окупованих територіях.

У Раді вже підтримали відповідний законопроєкт

Про те, що Рада підтримала законопроєкт № 7632 вже повідомив голова податкового комітету Ради Ярослав Железняк. Закон отримав 281 позитивний голос від нардепів.

“Звільнення плати за землю для фізичних (за весь 2022-й) та юридичних осіб (з 01.03.2022 – 01.01.2023) застосовуватиметься, якщо земельна ділянка розташована на територіях активних бойових дій або окупованих територіях. З 2023 року пільга діятиме останнього числа місяця, в якому завершено активні бойові дії чи окупація”, – зазначив Железняк.

Також, фізичні і юридичні особи звільняються від сплати податку за нерухомість за період 2021-2022 року, якщо майно знаходить на окупованих територіях.

“З 2023 року пільга діятиме до останнього числа місяця, в якому завершено активні бойові дії або окупація”, – додав нардеп.

Автором законопроєкту виступила Олена Шуляк. Вона ж зазначила, що факт знищення або сильного пошкодження майна має бути підтверджено спеціальною комісією. У власників повинен бути відповідний акт. Податок не нараховуватимуть з місяця в котрому майно було знищене.

Всі інші мають сплатити податок до липня

Всі інші українці повинні сплатити податок за зайві квадратні метри до липня 2023 року. Мова про тих в кого квартира більше ніж 60 м2, або будинок понад 120 м2. Якщо житло має двох власників і частка кожного не перевищує цю норму, тоді сплачувати податок не потрібно.