В мае значительная часть пенсионеров останутся без выплат

Каждый год в мае ветераны войны и жертвы нацистских преследований получали дополнительные выплаты к основной пенсии. Подобное было приурочено к 9 мая Дню победы над нацизмом во Второй мировой войне. Однако полномасштабное вторжение, война, которую развязала Россия, изменила много древних традиций. Коснулось это и данных выплат. Конечно же, о ветеранах никто не забыл и помощь будет, но не в мае, а в августе. Теперь она будет выплачиваться ко Дню Независимости Украины, то есть в пределах 24 августа.

Дата должна была быть еще иной

В Верховной Раде рассматривали разные даты, к которым можно было бы привязать эту выплату. Рассматривалось и 14 октября – День защитников и защитниц Украины. Но потом остановились на Дне Независимости.

«Каждый год ко Дню Независимости Украины участникам боевых действий выплачивается разовая денежная выплата в порядке и размерах, определенных Кабинетом Министров Украины в пределах соответствующих бюджетных назначений, установленных законом о Государственном бюджете Украины», — говорится в официальном документе.

Какими будут суммы в этом году и повлияет ли на них индексация, которая произошла в марте, неизвестно. Об этом сообщат ближе к указанной дате. Напомним, что в 2022 году ветераны получили следующие выплаты:

Лица с инвалидностью I группы полученной в результате войны – 4421 грн. ІІ группа – 3906 грн. ІІІ группа – 3391 грн. Лица, имеющие особые заслуги перед Родиной – 4421 грн. Участники боевых действий – 1491 грн. Члены семей, где есть погибшие в результате боевых действий — 966 грн. Участники войны – 612 грн.

Вероятно, что в этом году в список ветеранов Второй мировой войны прибавят и всех, кто уже успел получить заслуги в российско-украинской войне. За год полномасштабного вторжения Украина приобрела много новых героев, которые уже получили свои ордена и награды. Некоторые, к сожалению, посмертно.