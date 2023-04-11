У травні значна частина пенсіонерів залишаться без виплат

Щороку у травні ветерани війни та жертви нацистських переслідувань отримували додаткові виплати до основної пенсії. Подібне було приурочено до 9 травня, Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Однак повномасштабне вторгнення, війна, яку розв’язала Росія змінила багато давніх традицій. Торкнулося це й даних виплат. Звісно ж про ветеранів ніхто не забув і допомога буде, але не в травні, а у серпні. Тепер вона виплачуватиметься до Дня Незалежності України, тобто в межах 24 серпня.

Дата мала бути ще іншою

У Верховній Раді розглядали різні дати до яких можна було б прив’язати цю виплату. Розглядалось й 14 жовтня — День захисників та захисниць України. Та згодом зупинилися на Дні Незалежності.

«Щороку до Дня Незалежності України учасникам бойових дій виплачується разова грошова виплата у порядку та розмірах, визначених Кабінетом Міністрів України в межах відповідних бюджетних призначень, встановлених законом про Державний бюджет України», — йдеться в офіційному документі.

Якими будуть суми цього року та чи вплине на них індексація, яка відбулася у березні — невідомо. Про це повідомлять ближче до вказаної дати. Нагадаємо, що у 2022 році ветерани отримали наступні виплати:

Особи з інвалідністю І групи отриманої внаслідок війни — 4421 грн. II група — 3906 грн. III група — 3391 грн. Особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною — 4421 грн. Учасники бойових дій — 1491 грн. Члени родин, де є загиблі внаслідок бойових дій — 966 грн. Учасники війни — 612 грн.

Ймовірно, що цього року до переліку ветеранів Другої світової війни додадуть й усіх, хто вже встиг здобути заслуги у російсько-українській війні. За понад рік повномасштабного вторгнення Україна здобула багато героїв, які вже отримали свої ордени та нагороди. Деякі, на жаль, посмертно.