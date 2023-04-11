Які яйця категорично не можна купувати: це знають одиниці

Досвідчені господині з власного досвіду знають, як обрати якісні яйця та на що варто звернути увагу.
Виявляється є чимало нюансів, які варто увагу.
Інформація на пакуванні
Банально, але в першу чергу потрібно подивитися на термін придатності. При температурі від 0 до +20 градусів за Цельсієм яйця придатні до 25 днів. При температурі від 0 до -2 градусів за Цельсієм яйця можуть зберігати до 90 днів. А от терміни придатності митих яєць лише 12 днів.
Досвідчені господині радять не зберігати яйця в холодильнику поряд з продуктами, що мають різкий запах. Найяскравіший приклад – риба. Виявляється, що при такому сусідстві яйця та страва з них матиме хоч і незначний, але не найприємніший аромат.
Хитрі покупці
Відкривати лоток потрібно не лише для того, щоб переконатися, що товар цілий. Варто також звернути увагу на розмір яєць. Іноді вони значно відрізняються. А це свідчить про те, що хитрі покупці чи навіть постачальники продукту встигли замінити дешеві яйця на дорогі.
Якість яєць
Яйця з пошкодженнями або тріщинами можуть бути небезпечні для споживання, оскільки в них могли проникнути небезпечні бактерії, наприклад, сальмонела. Якщо з’їсти таке яйце, це може призвести до харчових отруєнь, в тому числі важких.
Користь яєць
Яйця є джерелом високоякісного білка, який є важливим будівельним матеріалом для тканин і м’язів у нашому тілі. Крім того, яйця містять багато поживних речовин, таких як вітаміни D, E, B12, а також мінерали, такі як залізо та селен. Яєчний жовток містить лютен, каротин і холестерин, які корисні для очей, шкіри та серцево-судинної системи. Яйця можуть також допомогти збалансувати раціон, оскільки вони ситні, що важливо для людей, які дотримуються дієте. Загалом, яйця можуть бути корисним додатком до збалансованого раціону і важливим джерелом поживних речовин.
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