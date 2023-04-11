Какие яйца категорически нельзя покупать: это знают единицы

Опытные хозяйки по опыту знают, как выбрать качественные яйца и на что стоит обратить внимание.

Оказывается, есть немало нюансов, которые стоит внимание.

Информация на упаковке

Банально, но сначала нужно поглядеть на срок годности. При температуре от 0 до +20 градусов Цельсия яйца пригодны до 25 дней. При температуре от 0 до -2 градусов Цельсия яйца могут хранить до 90 дней. А вот сроки годности мытых яиц всего 12 дней.

Опытные хозяйки советуют не хранить яйца в холодильнике рядом с продуктами, обладающими резким запахом. Самый яркий пример – рыба. Оказывается, что при таком соседстве яйца и блюдо будет иметь хоть и незначительный, но не самый приятный аромат.

Хитрые покупатели

Открывать лоток нужно не только для того чтобы убедиться, что товар цел. Следует также обратить внимание на размер яиц. Иногда они значительно разнятся. А это свидетельствует о том, что хитрые покупатели или поставщики продукта успели заменить дешевые яйца на дорогие.

Качество яиц

Яйца с повреждениями или трещинами могут быть опасны для потребления, поскольку в них могли проникнуть опасные бактерии, например сальмонелла. Если есть такое яйцо, это может привести к пищевым отравлениям, в том числе тяжелым.

Польза яиц

Яйца являются источником высококачественного белка, являющегося важным строительным материалом для тканей и мышц в нашем теле. Кроме того, яйца содержат много питательных веществ, таких как витамины D, E, B12, а также минералы, такие как железо и селен. Яичный желток содержит лютен, каротин и холестерин, которые полезны для глаз, кожи и сердечно-сосудистой системы. Яйца могут также помочь сбалансировать рацион, поскольку они сытные, что важно для людей, соблюдающих диету. В общем, яйца могут быть полезным дополнением к сбалансированному рациону и важным источником питательных веществ.