В Vodafone рассказали, как перевести деньги с мобильного на банковскую карту

Как полнить мобильный счет с помощью банковской карты знают все, но далеко не всем известно, что это работает и в обратную сторону. Мобильный оператор Vodafone напомнил своим абонентам, как перевести средства с мобильного счета на банковскую карту.

До 1 апреля 2023 года абоненты оператора мобильной связи могли переводить деньги с мобильного на карту через специальный платежный сервис SharPay. На сегодняшний день эта функция больше недоступна. Однако выход есть – достаточно воспользоваться услугами EasyPay.

Для того чтобы выполнить перевод средств с мобильного счета на банковскую карту не обязательно загружать приложение, можно воспользоваться сайтом.

Итак, перевод денег через сайт EasyPay проходит следующим образом:

Перейдите на официальный сайт платежной системы.

Зарегистрируйтесь или войдите в личный кабинет.

На главной странице выберите кнопку “Перевод”.

Выберите “Перевод на карту”.

Укажите номер карты, CVV-код, номер телефона и сумму перевода.

Перейдите на вклад “Деньги с мобильного” и выберите счет ЧАО ВФ Украина (Vodafone).

Теперь нажмите “Оплатить”.

Средства моментально будут перечислены в мобильном счете на карту.

Через мобильное приложение эта процедура будет проходить немного другим образом:

Загрузите приложение EasyPay и выберите меню «Услуги».

Выберите “Пополнение карты”, а затем нажмите “Пополнение карты Visa / Mastercard”.

Укажите данные банковской карты, сумму перевода и телефонный номер.

Нажмите кнопку Продолжить.

На странице оплаты выберите “Изменить способ оплаты” и нажмите “деньги с мобильного Vodafone”.

Укажите телефонный номер, с которого нужно снять деньги, нажмите “Оплатить”.

Обратите внимание, что при переводе с мобильного счета на банковскую карту через EasyPay комиссия составляет 6%, но не менее трех гривен.

Также одним платежом можно перечислить не более четырех тысяч гривен с учетом комиссии.