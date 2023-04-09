ФСБ має доступ до Telegram та Viber: Буданов попередив про небезпеку

Українців застерігають від використання популярних месенджерів, адже спецслужби РФ можуть мати доступ до даних користувачів.

Про це повідомив український бізнесмен Ярослав Ажнюк з посиланням на слова генерала-майора Кирила Буданова, очільники Головного управління розвідки Міноборони України.

Які месенджери підконтрольні ФСБ

Ажнюк повідомив, що він особисто спілкувався з Будановим та очільником міністерства цифрової трансформації Михайлом Федоровим про ризики використання популярного в Україні месенджера Telegram.

За його словами, Буданов впевнений, що в Федеративної служби безпеки рф є ключі до телеграм. Вайбер взагалі створений для шпигунства, а для відстеження даних та збору інформації зовсім не обов’язково вести там листування.

Також додається, що ця інформація є вкрай важливою для українців, тому про це потрібно говорити публічно.

Водночас творці Вайбер вже відреагували на такі звинувачення.

Гендиректор Rakuten Viber Офір Еял заявив, що месенджер створили четверо ізраїльських співзасновників ще в 2012 році. Тобто месенджер не пов’язаний з урядом жодної з країн. Тож твердження про шпигунство є безпідставними та необґрунтованими.

За його словами дзвінки та чати в Вайбер захищені наскрізним шифруванням ще з 2016 року. Тож ні співробітники, ні треті особи не мають можливості перехопити чати та дзвінки.

Еял додав, що команда Вайбер буде рада зустрітися з українськими офіційними особами, щоб детальніше розповісти про переваги месенджера, його безпечність та конфіденційність.

Зазначимо, що Rakuten Viber – це міжнародна компанія, якою володіє японський технологічний гігант Rakuten з 2014 року. Гендиретор Rakuten Хіросі Мікінаті пожертвував Україні 8,7 мільйона доларів ще в перші дні вторгнення російських окупантів та організував відправку п’яти сотень генераторів в грудні 2022 року.

У будь-якому випадку варто бути обережними та не надсилати важливу інформацію, особливо військового характеру, через вищезгадані месенджери. Краще скористатися WhatsUp чи месенджером від фейсбуку.