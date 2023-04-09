Врачи назвали бородатых мужчин опасными для здоровья их партнерш

Мужчин, имеющих бороду очень много. Многим это сильно подходит, придает брутальности и мужества. Нравится это и многим представительницам женского пола. Но как оказалось борода – это не всегда безопасно. И если мужчинам в большинстве своем безразлично, то вот женщины могут получить серьезные проблемы со здоровьем. Об этом рассказала дерматолог Муниба Шаха и подтвердила молодая девушка, которая из-за бороды своего возлюбленного заработала себе достаточно серьезную болячку.
Мужская борода содержит много бактерий
Дерматолог утверждает, что самую большую опасность несут в себе поцелуи с бородачом, а еще интимная близкая (оральный секс).
“Борода содержит тысячи бактерий. Когда вы прикасаетесь к волоскам, они образуют крошечные маленькие порезы на коже, которые могут привести к инфекциям, таким как импетиго“, — отметил эксперт.
Конечно, если мужчина очень тщательно следит за бородой, то все может обойтись, но могут случиться и неприятные инциденты, как у одной из девушек, которая поделилась своим негативным опытом в социальной сети Тик Ток.
Женщина получила инфекцию импетиго
В Тик Ток появился ролик, на котором молодая женщина демонстрирует свою бороду, покрытую сплошными ранами. Оказывается это последствия поцелуев с бородачом. Врач установил диагноз – инфекция импетиго. Это гнойное заболевание дермы, провоцирующее такие бактерии как стафилококки и стрептококки. Это очень заразная инфекция, которая легко передается при телесном контакте. Спровоцировать осложнение или просто развитие болезни может низкий иммунитет и несоблюдение тщательной гигиены.
Кроме ужасающего состояния кожи у больных наблюдается повышение температуры тела, а также увеличение лимфатических узлов. Лечится это дело затяжным курсом антибиотиков, которые должен назначить исключительно квалифицированный медик.
Так что осторожно с бородачами, а последним следует максимально тщательно ухаживать за растительностью на лице, используя для этого все необходимые косметические средства и, конечно же, соблюдать тщательную гигиену.
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