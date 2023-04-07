В ПФУ рассказали, как получить стаж не работая официально, а также изменить размер собственной пенсии

В Украине есть действующее законодательство, регулирующее множество вопросов, в том числе и правила начисления пенсий. Если нет необходимого количества стажа, а по состоянию на 2023 это 30 лет, то пенсии не будет. Можно рассчитывать на социальную помощь, но и она принадлежит только тем, у кого есть хотя бы 15 лет стажа. В правительстве отмечают, что ситуация с наработкой стажа среди современной молодежи катастрофическая.

Очень многие молодые люди работают неофициально, или являются самозанятыми лицами и не платят налоги за свою деятельность. По предварительным подсчетам, люди которым сейчас в среднем 30 лет в количестве более 50% без пенсии из-за отсутствия стажа. Именно для этого был создан новый проект “Благотворительные взносы” или частные страховые фонды.

О нововведениях уже рассказали в Минсоцполитики

“Впервые мы предлагаем обществу платить добровольные страховые взносы. Все это – без бумажной волокиты, посещения любых учреждений и отчетов. Делать это можно дистанционно, в частности, из-за границы, а также в Украине, если у человека нет официального дохода. Таким образом, он сможет продолжить формировать свой страховой стаж в Украине, чтобы по достижению пенсионного возраста получать соответствующую пенсию. Также это инструмент для отдельных благотворителей и международных организаций прозрачным цифровым способом поддержать пенсионеров, которые являются уязвимой категорией в условиях полномасштабной войны», – отметила министерша социальной политики Оксана Жолнович.

Никакой отчетности при этом не требуется. Все очень просто и без бюрократии. Это идеальный вариант для тех, кто по определенным причинам не может или просто не хочет работать. Например, если один из супругов решил посвятить себя семье, то второй может вносить взносы из своей зарплаты и таким образом пенсия в старости будет у обоих. Делать взносы могут и те, у кого идет стаж. Таким образом, общий размер пенсии получится больше.

Воспользоваться этим сервисом может любой украинец. Делать взносы можно даже находясь за границей. Для этого нужно заключить договор с Пенсионным Фондом на электронном портале учреждения.