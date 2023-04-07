Суд виніс вирок українцю, який перейшов дорогу у невстановленому місці: деталі інциденту

Пішоходи такі ж учасники дорожнього руху, як і власники транспортних засобів. І ті, й інші зобов’язані дотримуватися ПДР, щоб уникнути дорожньо-транспортних пригод. Зазвичай у всіх аваріях звинувачують саме водіїв, але інколи винні лише пішоходи, які вирішили перейти чи раптово перебігти дорогу у невстановленому місці.

Люди повинні розуміти, що за це їм загрожує кримінальна або адміністративна відповідальність. І це в кращому випадку, а в гіршому сильні травмування впритул до смерті. Схожа ситуація трапилася у Запоріжжі. Там чоловік переходив дорогу не по “зебрі”, в результаті чого спровокував аварію. Суд визнав його винним.

Чоловік отримав адміністративне покарання та штраф

Чоловік переходив дорогу у невстановленому місці й зіткнувся з автівкою водій якої не встиг пригальмувати. В результаті зіткнення пішохід отримав тілесні ушкодження, а водій значні вм’ятини на авто.

Вже було проведено судове засідання на котре винний не з’явився. Однак суд вирішив, що це не завадить оголосити рішення. В ньому йшлося наступне: “пішохід здійснив перетин проїзної частини в невстановленому місці. А саме поза межами пішохідного переходу та допустив на себе наїзд транспортного засобу Mercedes Benz” та визнав пішохода винним у ДТП”.

Спочатку винний мав отримати кримінальну відповідальність, але попросив перекваліфікувати її в адміністративну аргументуючи це тим, що його ушкодження не значні. Суд прийняв і задовольнив цей запит. Та все ж від адміністративного покарання винуватець аварій не відбувся. Більше того, власник понівеченого авто тепер має право вимагати від пішохода гроші за матеріальні та моральні збитки. Які це суми ніде не вказано.

Саме в цій справі водію додатково пощастило в тому, що він не порушував правила дорожнього руху та їхав з дозволеною швидкістю. Тому вся вина за те що трапилося повністю перейшла на пішохода.