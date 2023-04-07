В ПФУ розповіли, як отримати стаж не працюючи офіційно, а також змінити розмір власної пенсії

В Україні є чинне законодавство, яке регулює безліч питань, в тому числі й правила нарахування пенсій. Якщо немає необхідної кількості стажу, а станом на 2023 рік це 30 років, то пенсії не буде. Можна розраховувати на соціальну допомогу, але й вона належить лише тим в кого є бодай 15 років стажу. В Уряді зазначають, що ситуація з напрацюванням стажу серед сучасної молоді катастрофічна. Дуже багато молодих людей працюють неофіційно, або ж є самозайнятими особами й не сплачують податки за свою діяльність. За попередніми підрахунками, люди яким зараз в середньому 30 років у кількості понад 50% не матимуть пенсії через відсутність стажу. Саме для цього було створено новий проєкт “Благодійні внески”, або приватні страхові фонди.

Про нововведення вже розповіли у Мінсоцполітики

«Вперше ми пропонуємо суспільству сплачувати добровільні страхові внески. Все це – без паперової тяганини, відвідування будь-яких установ та звітів. Робити це можна дистанційно, зокрема, з-за кордону, а також в Україні, якщо людина не має офіційного доходу. Таким чином вона зможе продовжити формувати свій страховий стаж в Україні, щоб по досягненню пенсійного віку отримувати відповідну пенсію. Також це інструмент для окремих благодійників та міжнародних організацій прозорим цифровим способом підтримати пенсіонерів, які є вразливою категорією в умовах повномасштабної війни», – зазначила міністерка соціальної політики Оксана Жолнович.

Жодної звітності при цьому не потрібно. Все максимально просто і без бюрократії. Це ідеальний варіант для тих, хто з певних причин не може чи навіть просто не хоче працювати. Наприклад, якщо один із подружжя вирішив присвятити себе родині, то другий може робити внески зі своєї зарплати й таким чином пенсія у старості буде в обох. Робити внески можуть й ті, в кого йде стаж. Таким чином загальний розмір пенсії вийде більшим.

Скористуватися цим сервісом може кожен українець. Робити внески можна навіть перебуваючи закордоном. Для цього потрібно лише укласти договір з Пенсійним Фондом на електронному порталі установи.