Обменники перестали принимать некоторые долларовые купюры, хотя в НБУ говорят, что это незаконно

Сразу несколько украинцев столкнулись с проблемой при обмене долларов в обменных пунктах. Обменники просто отказались принимать устаревшие купюры, выпущенные до 1996 года. Одна из причин именно после 1996 года банки США начали выпускать обновленную валюту, которую сложно подделать. А вот все, что постарше, украинские обменники не могут идентифицировать и понять, подделка это или оригинал. При этом в Национальном банке Украины заявляют, что обменивать можно доллары от 1914 года выпуска и они вполне действительны.

“Никаких законов или постановлений, определяющих, что доллары определенных лет недействительны, нет. Все доллары, выпускаемые с 1914 года и по сей день, считаются действительными“, — рассказали в НБУ.

При этом финансовые учреждения это игнорируют, ведь руководствуются не только указаниями НБУ, но и собственным регламентом. То есть, если во внутренних правилах компании прописано, что нельзя принимать купюры старше 1996 года, то кассиры их не примут. Также есть проблема и с другими типами банкнот.

Не примут купюру, на которой есть следы краски. Не охотно примут надорванную или порванную банкноту. Не берут и слишком изношенные купюры.

Со всеми ими можно обращаться в банковские учреждения, и заказывать услугу инкассо — обмен поврежденных валют. То есть если у вас есть иностранная валюта, которая получила весомые повреждения, например, побывавшая в огне, или воде, порванная или слишком потертая, вы можете сдать ее в банк. Тот в свою очередь отправит ее в иностранный банк, что ее выпускал. Ваши деньги обменяют на новые, но часть их стоимости вы потеряете, ведь услуга платная.

А по отношению к “старым” купюрам, украинцам советуют внимательно присматриваться, что они покупают в обменниках или на черном рынке и избегать их, ведь потом могут возникнуть вот такие вот проблемы.