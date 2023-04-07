Обмінники перестали приймати деякі доларові купюри, хоча в НБУ говорять, що це незаконно

Одразу кілька українців стикнулися з проблемою при обміні доларів у обмінних пунктах. Обмінники просто відмовилися приймати застарілі купюри, випущені до 1996 року. Одна з причин, саме після 1996 року банки США почали випускати оновлену валюту, яку складно підробити. А от все, що старіше, українські обмінники не можуть ідентифікувати й зрозуміти підробка це чи оригінал. При цьому в Національному банку України заявляють, що обмінювати можна долари від 1914 року випуску і вони є цілком дійсними.

“Жодних законів або постанов, які визначають, що долари певних років недійсні, немає. Всі долари, що випускаються з 1914 року і до цього дня, вважаються дійсними”, – розповіли в НБУ.

При цьому фінансові установи ігнорують це, адже керуються не лише вказівками НБУ, а й власним регламентом. Тобто, якщо у внутрішніх правилах компанії прописано, що не можна приймати купюри старше 1996 року, то касири їх нізащо не приймуть. Також є проблема й з іншими типами банкнот.

Не приймуть купюру, на котрій є сліди фарби. Не охоче приймуть надірвану чи порвану банкноту. Не беруть й надто зношені купюри.

З усіма ними можна звертатися до банківських установ, і замовляти послугу інкасо — обмін пошкоджених валют. Тобто якщо у вас є іноземна валюта, яка зазнала вагомих пошкоджень, наприклад побувала у вогні, чи воді, порвана або надто потерта, ви можете здати її в банк, той своєю чергою відправить її в іноземний банк, який її випускав. Ваші гроші обміняють на нові, але частину їх вартості ви втратите, адже послуга платна.

А стосовно “старих” купюр, українцям радять уважно придивлятися, що вони купують в обмінниках чи на чорному ринку й уникати їх, адже потім можуть виникнути ось такі от проблеми.