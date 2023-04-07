Ув’язнення або штраф: як покарають чоловіків, що незаконно покинули Україну під час війни

Юрист Вікторія Тютюнникова дала відповідь на актуальне питання для мільйонів українців, що буде з чоловіками, які незаконно покинули територію країни під час війни, але повернуться до України після перемоги.

Повномасштабне вторгнення окупантів триває вже понад чотириста днів. Окупанти поки не планують залишати територію нашої країни, тож Збройні сили України роблять все можливе та неможливе, щоб повернути всі захоплені території.

24 лютого 2022 року в Україні запровадили воєнний стан та загальну мобілізацію. У зв’язку з цим заборонено покидати територію України чоловікам у віці від 18 до 60 років.

Однак попри заборону є громадяни, які знайшли спосіб покинути територію нашої країни та вирушили за кордон. Юрист Вікторія Тютюнникова спробувала дати відповідь, чого чекати чоловікам, які з початком повномасштабного вторгнення не повернувся до України, а також тих, хто незаконно покинув територію країни після закриття кордонів.

За словами юристки, таких громадян після повернення до України буде притягнуто до відповідальності згідно з Кодексом України про адміністративні правопорушення.

Тож особа ризикує отримати штраф у розмірі від 3,4 до 5,1 тисячі гривень. Це щодо тих, хто не приїхав до України після вторгнення окупантів.

Штраф у розмірі від 3,4 до 8,5 тисяч гривень можуть отримати особи, що нелегально виїхали за межі України після закриття кордонів.

Кримінальна відповідальність загрожує лише тим чоловікам, які отримали повістку та втекли з України після її вручення. В такому разі можна сісти за ґрати на строк від трьох до п’яти років.

Нагадаємо, раніше юристи повідомляли, що ідея з розсилання повісток в месенджерах абсолютно провальна. Адже в держави немає ресурсів для того, щоб реально покарати всіх ухилянтів, а оскільки це зробити майже неможливо, то немає сенсу запроваджувати подібну ініціативу.