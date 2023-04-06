В Минцифре анонсировали настоящую технологическую революцию и рассказали, какие услуги появятся в Дии

“Дия” — это настоящий прорыв и подобного практически нет нигде больше в мире. Документы в смартфоне – это максимально удобно, но Министерство цифровых технологий во главе с Михаилом Федоровым решили не останавливаться на достигнутом и добавили в Дию ряд полезных услуг. Сейчас в приложении можно просмотреть и уплатить штрафы ПДД, осуществить шеринг авто, подать заявку на пособие по безработице, для ВПЛ, подать данные в налоговую и многое другое. Но и этого для Минцифры мало. Федоров заявил, что диджитализация – это лучший способ бороться с коррупцией. Благодаря Дии, антикоррупционный эффект за два года составил более 16 миллиардов гривен и потенциал в этом очень велик.

В Дии хотят внедрить еще больше услуг

Федоров настаивает на том, чтобы в “Дии” можно было растаможить авто. Ранее этот законопроект уже подавали в Верховную Раду, где он был забракован, но в Минцифре настаивают на своем.

“Сейчас коррупция в этой сфере – от $50 до $150 млн в год. Благодаря цифровизации полностью исключим человеческий фактор и сделаем услугу автоматической в “Дии”. Без “схем”, “взяток” и общения с чиновником”, — сказал Федоров.

Если первая идея пока в планах, то следующая уже в процессе реализации. Речь об эАкцизе, услуге, которая поможет вывести из тени алкогольный и табачный бизнес.

Также в планах есть автоматизация услуг для моряков. Благодаря всевозможным схемам организации, занимающиеся реестром документов, зарабатывают ежегодно до 150 миллионов долларов в год.

“Цифровизация уничтожает коррупцию. Это один из самых действенных инструментов, чтобы остановить схемы на миллионы гривен, которые оседают в карманах коррупционеров. Больше услуг в онлайне – более прозрачное государство“, – прокомментировал Федоров.

Что ж, будем ждать всех анонсированных и не анонсированных обновлений. Уверены, с ними жизнь станет гораздо проще.